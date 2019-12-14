Калуга, 14 декабря, 2019, 14:48 — ИА Регнум. В рамках проекта «Дни муниципальных районов Калужской области» на территории городского рынка «Калуга» 14 декабря открылась итоговая выставка-ярмарка с участием местных товаропроизводителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru На ярмарке состоялись выступления творческих коллективов районов области

На ярмарке в широком ассортименте представлены молочная и мясная продукции, полуфабрикаты, хлебобулочные изделия, имбирное печенье ручной росписи, сыры собственного производства Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря, пряники, мёд, продукты пчеловодства, травяные чаи, яблочные чипсы и многое другое. Потомственная мастерица поделились секретами изготовления Хлудневской игрушки, всех желающих обучали плетению из лозы. На ярмарке состоялись выступления творческих коллективов районов области.

Организатором проекта выступили министерство конкурентной политики региона совместно с розничным торговым предприятием ООО «Центральный городской рынок Калуга».