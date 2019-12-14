Мосальск, Калужская область, 14 декабря, 2019, 13:56 — ИА Регнум. В посёлке Раменский Мосальского района Калужской области произошло возгорание деревянного двухквартирного дома. В огне погиб 87-летний мужчина, сообщили 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По предварительной информации, пожар мог произойти в результате неосторожности погибшего, который имел привычку курить в постели.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление х обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данному факту следственными органами