Москва, 14 декабря, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации опубликовало проект закона, в котором предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан. Проект федерального закона «О деятельности в сфере взыскания просроченной задолженности физических лиц» был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги ЖКХ

Данный законопроект предусматривает обязательный досудебный возврата просроченной задолженности граждан, вводит понятие «робот-коллектор», а также понятие «профессиональная коллекторная организация».

Речь идет о том, что взыскатель может обратиться в суд, только если должник не расплатился в течение 30 дней после получения предложения о возврате долга. Или после получения отказа на такое предложение.

Также в законопроекте прописано, что правительство Российской Федерации может установить особенности взаимодействия с должником при взыскании долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг.