Калуга, 13 декабря, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, экотехнопарк «Калуга» осмотрели заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Пресс-служба правительства Калужской области Экотехнопарк «Калуга» — хорошая школа для всех региональных операторов»

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса, в котором применены лучшие отечественные и европейские технологии по обращению с отходами, было получено в ноябре. Предприятие включено в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), получена лицензия на обращение с ТКО. Экотехнопарк полностью готов и может принимать твердые коммунальные отходы.

В рамках первого этапа реализации проекта была создана производственная площадка для приема, сортировки, переработки малоопасных и неопасных отходов (IV-V класс) общей площадью 128 га, включающая инфраструктурные объекты для размещения не утилизируемых компонентов (26,6 га).

Пресс-служба правительства Калужской области Экотехнопарк «Калуга» — хорошая школа для всех региональных операторов»

Основными сооружениями являются два сортировочных цеха, общей площадью 23,6 тыс. кв.м. которые будут перерабатывать миллион тонн мусора в год (от 2,3 тыс. до 3,3 тыс. тонн в сутки). Вторсырье составит четверть: черные и цветные металлы, стекло, бумага, пластик и электронный лом.

Оставшиеся отходы будут поступать на карты размещения неутилизируемых фракций. Применяемая на них система защиты исключает попадание фильтрата, осадков, дождевых и талых вод в природу. На очистных сооружениях применены немецкие технологии Wehrle, которые обеспечивают снижение загрязняющих веществ в стоках до нормативов качества воды объектов рыбохозяйственного назначения. Для проведения мониторинга подземных вод вокруг экотехнопарка создана сеть гидрогеологических скважин различной глубины.

По мнению вице-премьера, интересны технологические решения проекта: «Этот экотехнопарк уникален тем, что здесь налажена четкая система экологического контроля по принципу «воздух, земля, вода». Вместе со специалистами Росприроднадзора мы подтверждаем, что все оборудование и приборы работают. Они соответствуют лучшим мировым экологическим и технологическим стандартам. Все процессы наблюдаются в режиме онлайн, и в любое время можно проверить состояние объекта».

Алексей Гордеев обратил внимание, что здесь применяются немецкие и российские технологии, что также является хорошим примером, как нужно строить современные экологические объекты в других регионах: «Это хорошая школа для всех региональных операторов. Кроме того, в экотехноарке предусмотрена не только сортировка и обработка отходов, но и возвращение большей их части в экономику в виде ценного вторичного сырья. Здесь наглядно можно посмотреть, как работает экономика рециклинга».

Реализация проекта позволит создать 575 рабочих мест. Уже сегодня трудоустроен 151 сотрудник, преимущественно жители ближайших населенных пунктов. Средняя зарплата работников составит около 40 тысяч рублей. Налоговые поступления предприятия пополнят районный и областной бюджеты.

Кроме того, на базе экотехнопарка предприниматели смогут развивать смежные проекты в разных областях — от производства товаров народного потребления до оказания услуг работникам. Предприятие уже активно участвует в социальном развитии района — помогает строить новые дороги и благоустраивать населенные пункты. В частности, была отремонтирована школа в селе Шанский Завод, для её учащихся была открыта современная спортивная площадка с полем для мини-футбола, беговыми дорожками с мягким покрытием и тренажёрами.

Говоря о различных направлениях взаимовыгодного сотрудничества с Москвой, Анатолий Артамонов напомнил, что президент России неоднократно отмечал, что проблемы с мусором не решались десятилетиями, и наш долг перед будущими поколениями — организовать эту работу с применением самых передовых технологий. Губернатор подчеркнул, что создание современного безопасного производства — дорогостоящий проект, реализовать который было бы невозможно без московских инвестиций.

«Калужская область дала согласие на строительство экотехнопарка только после того, как мы убедились в том, что обеспечены все гарантии экологической безопасности проекта. И сегодня мы удостоверились, что это проект будущего, который надо тиражировать по всей стране. Он прошел все экологические экспертизы, подтверждения всех государственных служб, которые стоят на защите природы. Мы приглашаем любого, кто обеспокоен его безопасностью. Я спокоен насчет экологичности производства, доволен и рад, что впервые в стране оно появилось на территории нашего региона. Желаю предприятию успешной работы», — резюмировал глава региона.