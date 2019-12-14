Пожар на складе с горючей продукцией в Петербурге — трансляция
Спасатели Петербурга пытаются потушить крупный пожар в здании ангара на улице Салова во Фрунзенском районе города. Пожару присвоен второй ранг сложности.
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Около 17:00 мск в здании 53/1 на улице Салова начался пожар. Огонь охватил металлический ангар размерами 70 на 150 м, высотой 10 метров. В 17:19 мск ранг пожара повышен до № 2.
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Серьёзный пожар тушат спасатели во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
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Пожар во Фрунзенском районе Петербурга происходит на складах автозапчастей и легковоспламеняющихся жидкостей, эвакуировано около 100 человек.
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К тушению крупного пожара на складах на улице Салова 13 декабря спасатели привлекли пожарный поезд, площадь возгорания составляет 2200 кв. м.
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Пока никто не обращался за медпомощью в связи с крупным пожаром на улице Салова в Петербурге. В администрации Фрунзенского района полагают, что при пожаре никто не пострадал. Раньше на месте пожара была свалка.
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Крупный пожар на складах на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга локализован усилиями пожарных.
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Видео: Управление информации и связи с общественностью (пресс-служба) ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Пожар на складе в Петербурге уничтожил всё что мог — складские помещения располагаются посреди пустыря. Люди, оставившие машины вблизи ангара, пока не могут к ним подойти.
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Руководитель экологической лаборатории общественного контроля Сергей Грибалев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что дым с горящего склада во Фрунзенском районе юго-восточный ветер относит в сторону Приморского района Петербурга.
«В Приморском районе сработали датчики замера воздуха, которые показывают общее химическое загрязнение выше предельно допустимой нормы. Я вызвал сотрудников МЧС, которые подтвердили замеры и пояснили, что, скорее всего, показатели такие из-за пожара на юго-западе города», — пояснил эколог. Специалист просит жителей закрывать окна и двери и по возможности не находиться на улице.
Петербуржцы подозревают поджог в качестве причины крупного пожара в складском ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе вечером в пятницу, 13 декабря. Версию умышленного поджога активно обсуждают в социальных сетях.
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Местные жители успели зафиксировать огромный столб черного дыма над сгоревшим ангаром. Позже пожаловались и жители центра Петербурга — они почувствовали запах гари.
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Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в 21:16 мск ликвидировали открытое горение на месте пожара на улице Салова, где сгорел склад с горючими веществами и запчастями. В настоящее время продолжается тление в завалах на площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.
Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где вечером в пятницу, 13 декабря, сгорел большой склад с автозапчастями, лакокрасочными и другими легковоспламеняющимися веществами.
Подробности в материале: Пятница, 13-е, в Петербурге: большой пожар в ангаре — фоторепортаж
Пожарные Санкт-Петербурга в 6 часов утра 14 декабря полностью ликвидировали пожар в ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе города.
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