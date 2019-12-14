Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга загорелся металлический ангар, в котором хранилась автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и другие горючие материалы. Площадь пожара на улице Салова, д. 51, корпус 3В, составила 2200 кв.метров. Пострадавших нет, было эвакуировано около 100 человек. К ликвидации пожара было привлечено более 170 пожарных и 40 единиц техники. Пожар полностью ликвидировали только в шесть часов утра 14 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

18:55 13.12.2019 Спасатели Петербурга пытаются потушить крупный пожар в здании ангара на улице Салова во Фрунзенском районе города. Пожару присвоен второй ранг сложности. Читайте также: Крупный пожар тушат в ангаре на юге Петербурга

18:56 13.12.2019 Около 17:00 мск в здании 53/1 на улице Салова начался пожар. Огонь охватил металлический ангар размерами 70 на 150 м, высотой 10 метров. В 17:19 мск ранг пожара повышен до № 2. Читайте также: Пожар в ангаре в Петербурге охватил пять тысяч кв. метров

18:57 13.12.2019 Серьёзный пожар тушат спасатели во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Читайте также: Крупный пожар произошёл в здании на востоке Санкт-Петербурга

18:58 13.12.2019 Пожар во Фрунзенском районе Петербурга происходит на складах автозапчастей и легковоспламеняющихся жидкостей, эвакуировано около 100 человек. Читайте также: В Петербурге горит склад с автозапчастями и горючими жидкостями

19:01 13.12.2019 К тушению крупного пожара на складах на улице Салова 13 декабря спасатели привлекли пожарный поезд, площадь возгорания составляет 2200 кв. м. Читайте также: В тушении пожара в Петербурге задействован пожарный поезд

19:04 13.12.2019 Пока никто не обращался за медпомощью в связи с крупным пожаром на улице Салова в Петербурге. В администрации Фрунзенского района полагают, что при пожаре никто не пострадал. Раньше на месте пожара была свалка. Читайте также: В крупном пожаре на юге Петербурга пострадавших нет — власти

19:10 13.12.2019 Крупный пожар на складах на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга локализован усилиями пожарных. Читайте также: Пожар в складском ангаре в Петербурге локализован

19:14 13.12.2019 [[[video-0]]] Видео: Управление информации и связи с общественностью (пресс-служба) ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

19:28 13.12.2019 Пожар на складе в Петербурге уничтожил всё что мог — складские помещения располагаются посреди пустыря. Люди, оставившие машины вблизи ангара, пока не могут к ним подойти. Читайте также: «За полчаса всё сгорело»: петербуржцы не могут забрать машины от ангара

19:33 13.12.2019 Руководитель экологической лаборатории общественного контроля Сергей Грибалев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что дым с горящего склада во Фрунзенском районе юго-восточный ветер относит в сторону Приморского района Петербурга. «В Приморском районе сработали датчики замера воздуха, которые показывают общее химическое загрязнение выше предельно допустимой нормы. Я вызвал сотрудников МЧС, которые подтвердили замеры и пояснили, что, скорее всего, показатели такие из-за пожара на юго-западе города», — пояснил эколог. Специалист просит жителей закрывать окна и двери и по возможности не находиться на улице.

19:35 13.12.2019 Пожар во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. 78.mchs.gov.ru

19:56 13.12.2019 Петербуржцы подозревают поджог в качестве причины крупного пожара в складском ангаре на улице Салова во Фрунзенском районе вечером в пятницу, 13 декабря. Версию умышленного поджога активно обсуждают в социальных сетях. Об этом: «Искру из Москвы ветром занесло»: петербуржцы убеждены в поджоге ангара

19:59 13.12.2019 Пожар в ангаре в Петербурге. Дарья Драй ИА REGNUM

20:05 13.12.2019 Местные жители успели зафиксировать огромный столб черного дыма над сгоревшим ангаром. Позже пожаловались и жители центра Петербурга — они почувствовали запах гари. Читайте подробнее: Ранг пожара в Петербурге понизили, но дым уже добрался до центра

20:06 13.12.2019 Тушение пожара в ангаре в Петербурге. Дарья Драй ИА REGNUM

20:27 13.12.2019 Тушение пожара во Фрунзенском районе Петербурга. 78.mchs.gov.ru

21:29 13.12.2019 Тушение пожара в ангаре. Дарья Драй ИА REGNUM

22:35 13.12.2019 Сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в 21:16 мск ликвидировали открытое горение на месте пожара на улице Салова, где сгорел склад с горючими веществами и запчастями. В настоящее время продолжается тление в завалах на площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

23:18 13.12.2019 Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на улице Салова во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, где вечером в пятницу, 13 декабря, сгорел большой склад с автозапчастями, лакокрасочными и другими легковоспламеняющимися веществами. Подробности в материале: Пятница, 13-е, в Петербурге: большой пожар в ангаре — фоторепортаж