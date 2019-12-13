Калуга, 13 декабря, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Сегодня, 13 декабря, в Калуге прошла международная образовательная акция «Тест по истории Отечества». Инициатором и организатором акции является Молодёжный парламент при Государственной думе РФ. В Калуге силами Молодёжной палаты при Городской думе тест был организован и проведён на площадках предоставленных управлением образования — в шести школах города, а также в ГКОУ КО «Областной центр образования». Проверили свои исторические знания более 400 учащихся 10 — 11 классов, сообщает пресс-служба Городской думы Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошла образовательная акция «Тест по истории Отечества»

Акция проводится ежегодно, тест включает 40 вопросов, посвящённых ключевым моментам истории России, на каждый из которых представлено четыре варианта ответа. Тест разработан группой учёных Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.

По мнению председателя Молодёжной палаты при Городской думе Сергея Шарова, тест не только позволит оценить уровень исторических знаний калужских школьников, но и будет мотивировать учащихся к получению новых знаний, способствовать повышению интереса к истории родной страны.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошла образовательная акция «Тест по истории Отечества»

«Молодёжная палата при Городской думе работает очень активно и плодотворно, — отметил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Замечательно что члены палаты уделяют большое внимание вопросам просвещения и патриотического воспитания подрастающего поколения. Знать историю своей страны и гордиться великими достижениями нашего народа должен каждый гражданин России. Уверен, что тест будет очень интересен учащимся калужских школ и побудит их расширять свои знания по истории Отечества».