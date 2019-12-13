Ярославль, 13 декабря, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В Ярославле началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника оперативной части колонии №1 Сергея Ефремова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Бывший сотрудник УФСИН России по Ярославской области обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия летом 2017 года Ефремов участвовал в избиении заключенного.

Сергей Ефремов

«Злоумышленник, совместно с другими сотрудниками исправительного учреждения в июне 2017 года, находясь в помещении для проведения обысков, расположенного на территории колонии, в отсутствие каких-либо законных оснований, применили физическое насилие к осужденному. Мужчине были причинены телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью», — говориться в обвинительном заключении, утвержденном заместителем генерального РФ Юрием Пономаревым.

Сергей Ефремов свою вину полностью признал. Сегодня в Заволжском районном суде Ефремов и его защитник ходатайствовали о том, чтобы уголовное дело бывшего сотрудника первой колонии Ярославля рассматривалось в особом порядке. Прокуратура данное ходатайство поддержала.

«С обвиняемым заместителем генерального прокурора Российской Федерации заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого последний полностью выполнил, дал признательные показания, а также представил доказательства причастности к совершению преступления других сотрудников колонии, в том числе руководителей», — отметили в генеральной прокуратуре РФ.

Рассмотрение уголовного дела Сергея Ефремова по существу начнется 26 декабря, до 5 марта подсудимый оставлен под домашним арестом. Расследование в отношении еще более 10 сотрудников управления УФСИН по Ярославской области, включая бывшего начальника колонии №1, пока продолжается.