В Калуге открыли центр «Мой бизнес»
Калуга, 13 декабря, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В Калуге 13 декабря состоялась церемония открытия центра «Мой бизнес», сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Агентства развития бизнеса.
Планируется, что калужский центр «Мой бизнес» станет местом, где предприниматели и граждане смогут по принципу «одного окна» получить необходимые услуги для старта и ведения предпринимательской деятельности. Для удобства бизнесменов на базе центра «Мой бизнес» организован коворкинг — пространство для индивидуальной или командной работы, оснащенное компьютерами и офисной техникой. Это позволит предпринимателям решать бизнес-задачи онлайн, находясь вне своих предприятий или организаций.
Центры оказания услуг «Мой бизнес» открываются в регионах России в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная цель — формирование доступной и удобной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, ориентированной на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. До 2024 года в России планируется создать около 100 таких центров.