Ярославль, 13 декабря, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области простило Угличскому району долг в 359,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом правительстве. О факте списания долга ранее сообщало ИА REGNUM. Также региональные власти объяснили причины этого.

Правительство Ярославской области

«По состоянию на первое декабря муниципальный долг Угличского района превысил пределы, допустимые Бюджетным кодексом. Основной объём долга — бюджетные кредиты, выданные в прошлые периоды из областного бюджета для поддержания платежеспособности районного бюджета. Для того чтобы предотвратить срыв бюджетного процесса, принять бюджет района на 2020 год и своевременно профинансировать социально-значимые расходы в следующем году, правительство области приняло важное решение о списании части накопленного долга. Это решение стало возможно в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс в текущем году», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Бюджет Угличского района является дотационным. Большую часть бюджета составляют субсидии как раз регионального бюджета. Поэтому списание бюджетных долгов району выглядит вполне логичным.