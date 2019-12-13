Санкт-Петербург, 13 декабря, 2019, 15:30 — ИА Регнум. В Петербурге начали работу над предпроектом кольцевой линии метро. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в Государственной административно-технической инспекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Заказчиком выступила Дирекция транспортного строительства. Ордера выдали для инженерно-геологических изысканий от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2», то есть на Полюстровском проспекте между домами №32 и №40, Пискаревском проспекте, 10, улице Кржижановского, Зольной улице.

Работать над предпроектом будет АО «Метрогипротранс» с 12 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Согласно отраслевой схеме, ввод в эксплуатацию участка кольца от «Лесной» до «Ладожской» планируется только после 2030 года. На участке запланированы семь станций: помимо дублей «Лесной» и «Ладожской» это «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская». Вероятно, к строительству можно будет приступить в 2027 году.

Предпроект обошелся городу примерно в 100 млн рублей. Предполагается, что он позволит получить данные по пассажиропотокам, размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, определит градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метро и стоимость строительства этого участка линии.

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Добавим, Главгосэкспертиза уже согласовала предварительный объем средств, необходимых для создания другого участка Кольцевой — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2». Этот участок протянется через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2» и «Кантемировскую» и может стоить почти 79 млрд рублей.