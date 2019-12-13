В Ярославле открывается выставка елочных игрушек
Ярославль, 13 декабря, 2019, 15:18 — ИА Регнум. 20 декабря в музее истории города Ярославля откроется выставка «Деревянный Новый год», посвященная елочным игрушкам из дерева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».
Выставка расскажет гостям музея о мире деревянных игрушек на сюжеты из новогодних сказок.
В рамках открытия выставки состоится подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между музеем истории города Ярославля и некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» в лице вице-президента Александра Седухина. С декабря музей истории города Ярославля официально войдет в проект «Паспорт туриста Золотого кольца».
Музей истории Ярославля станет одним из основных ярославских музеев, готовых принять туристов, путешествующих по Золотому кольцу по системе скидок и бонусов.