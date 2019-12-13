Ярославль, 13 декабря, 2019, 15:18 — ИА Регнум. 20 декабря в музее истории города Ярославля откроется выставка «Деревянный Новый год», посвященная елочным игрушкам из дерева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое Кольцо».

Музей истории Ярославля

Выставка расскажет гостям музея о мире деревянных игрушек на сюжеты из новогодних сказок.

«Радужная роспись игрушек — это искорки души мастерицы Ольги Ражаповой из города Углича. С детства Ольга сохраняет любовь к рисованию, созданию подарков своими руками. Пятнадцать лет мастерица увлекается изготовлением игрушек в разной технике. Также выставка «Деревянный Новый год» представляет в исполнении Ольги Ражаповой коллекцию деревянных елочных игрушек», — сказал директор музея истории Ярославля Александр Нечаев.

В рамках открытия выставки состоится подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между музеем истории города Ярославля и некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» в лице вице-президента Александра Седухина. С декабря музей истории города Ярославля официально войдет в проект «Паспорт туриста Золотого кольца».

«Проект работает уже 2 года. На сегодняшний день выдано около 3 000 паспортов. Открыт дополнительный офис во Владимире. Но мы идем вперед, расширяем проект за счет интересных, прежде всего с точки зрения туриста, партнеров. Хочется пожелать музею увеличить свой собственный туристический поток, в том числе и за счет владельцев паспорта туриста Золотого кольца, а последним в свою очередь очень рекомендуем к посещению музей истории города», сообщил вице-президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Александр Седухин.

Музей истории Ярославля станет одним из основных ярославских музеев, готовых принять туристов, путешествующих по Золотому кольцу по системе скидок и бонусов.