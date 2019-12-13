Санкт-Петербург, 13 декабря, 2019, 14:30 — ИА Регнум. На платном Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге вводят новую систему оплаты проезда в дополнение к существующим способам. Об этом сообщили 13 декабря в компании-операторе «Магистраль Северной столицы».

Дарья Драй ИА REGNUM Заезд на ЗСД

Автоматы приема платежей начнут работать с 22:00 14 декабря на крайних правых полосах пунктов оплаты — на въезде и съезде в районе набережной реки Екатерингофки. Автоматы представляют собой модуль, встроенный в панель кабины.

Как уточнили в компании, с помощью автоматов пользователи смогут оплатить проезд банковской картой, а также устройствами с поддержкой NFC-технологии, то есть бесконтактно: через смартфоны, умные часы, бесконтактные банковские карты.

«При этом оплату можно произвести без участия кассира-оператора. Кабины со встроенными АПП обозначены специальными информационными знаками», — добавили в компании.

Западный скоростной диаметр — платная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, по ЗСД занимает примерно 20 минут (с использованием транспондера).