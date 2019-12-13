Ярославль, 13 декабря, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ярославской области не планирует закрывать родильное отделение в клинической больнице № 10 (ранее — больница НПЗ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом департаменте.

Департамент здравоохранения Ярославской области

О том, что возможность закрытия обсуждается в правительстве региона, корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к областным органам власти. По данным источника, вопрос прорабатывается на уровне заместителя председателя правительства Ярославской области.

Сейчас в Ярославле существует четыре действующих места рождения детей. Это областной перинатальный центр, отделения в больницах № 2, 9 и 10. Планы закрытия могут быть связаны с демографическим спадом. Начиная с 2016 года в регионе рождается на 1−2 тысячи человек в год меньше.

Стоит отметить, что решение о закрытии родильного отделения может вызвать негативную реакцию ярославцев, так как многие из них появились на свет именно в «больнице НПЗ».