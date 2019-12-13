Курган, 13 декабря, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём паблике в социальной сети представил землякам анализ ключевых макроэкономических показателей за 9 месяцев 2019 года в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом. И поздравил зауральцев «с почином», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба губернатора Курганской области Приведённая Шумковым таблица

Как отметил Вадим Шумков, экономика Курганской области взяла курс на оздоровление. Рост промышленного производства на 6,3%, инвестиции в основной капитал выросли на 61%, в сельском хозяйстве увеличение на 0,1%.

«Но для полного оздоровления понадобятся ещё годы и годы упорного труда, создание сотен новых производств и многих тысяч рабочих мест», — подытожил глава региона.