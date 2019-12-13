KIA запатентовала новый фирменный логотип
Сеул, 13 декабря, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Автокомпания KIA зарегистрировала в патентном бюро Южной Кореи новый фирменный логотип, который могут получить будущие машины автопроизводителя. Об этом сообщает Motor1.
Логотип представляет собой соединенные одной линией буквы. Эмблема может быть выполнена как в черном, так и в белом цветах. Стоит отметить, что надписи с похожей стилистикой автокомпания использовала на концепте электрокара Imagined by Kia, который был представлен на Женевском автомобильном салоне в марте 2019 года.
Вполне возможно, что новый логотип могут получить будущие автомобили Kia с гибридными или полностью электрическими агрегатами. Более того, уже сейчас бренд продает некоторые свои машины под индивидуальными логотипами. Так, например, в Южной Кореи лифтбек Stinger предлагается с эмблемой «Е», а для вседорожника Mohave последней генерации дизайнеры KIA создали отдельный уникальный логотип.
Напомним, с января по ноябрь текущего года в России было продано 207 888 автомобилей компании KIA. Это на 0,8% меньше уровня января-ноября прошлого года. Что же касается ноября 2019 года, то за этот месяц в России было реализовано 19 606 южнокорейских моделей KIA — на 6,7% меньше, чем в 2018 году.
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