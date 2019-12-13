Ярославль, 13 декабря, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Ярославской области предприятия жилищно-коммунального комплекса (кроме ТГК-2) за октябрь и ноябрь увеличили долги за газ на 644 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Переславль

Общий размер долга ресурсоснабжающих организаций составил 3 млрд 287,4 млн рублей. Несмотря на теплое начало зимы рост долга поставил рекорд за последние четыре года. Так в 2018 году за аналогичный период прирост составил 524 млн.

Наибольший рост долгов по-прежнему наблюдается в Рыбинске и Переславле-Залесском. Однако если в Рыбинске вариант решения проблемы найден (муниципальное предприятие «Теплоэнерго» сдано в концессию, достигнута договоренность о возврате долгов), то в Переславле решения проблемы нет.

Долг предприятий Переславля составляет 724,6 млн рублей. По данным источников ИА REGNUM, счета муниципального предприятия «Теплосервис», которое получает с потребителей деньги за тепло, арестованы по решению суда в пользу компании «ТНС-энерго». 80% средств со счетов списывается в пользу энергетиков. Остальное идет на текущую деятельность предприятия, деньги за газ поступают в минимальных объемах.

Как следует из опубликованных графиков задолженности, минувшим летом Переславль почти не уменьшил долг, что обычно происходит между отопительными сезонами. Стоит отметить, что о погашении долга региона за газ, о котором было заявлено в 2017 году, речи, видимо, уже не идет.