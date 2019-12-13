Жиздра, Калужская область, 13 декабря, 2019, 15:42 — ИА Регнум. После модернизации в калужском городе Жиздра 12 декабря торжественно открыли кинотеатра «Жив-Здрав», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Admoblkaluga.ru После модернизации в городе Жиздра торжественно открыли кинотеатра «Жив-Здрав»,

Этот кинотеатр Жиздры — одно из старейших учреждений культуры Калужской области, который в 2020 году отметит 70-летний юбилей. От Фонда кино кинотеатр получил грант в размере пяти миллионов рублей на закупку современных кресел и дорогостоящего кинооборудования. За счёт средств районного бюджета произведен ремонт фасада, входного крыльца, аппаратной и кинозала. У жиздринцев появилась возможность смотреть кино с высоким качеством изображения и звука.

Модернизированным жиздринский кинотеатр «Жив-Здрав» стал в регионе пятнадцатым по счёту, в рамках мероприятий по созданию условий для показа национальных фильмов в городах с численностью населения до 500 тыс. человек. Обновление кинотеатра в Жиздре произведено в рамках реализации мероприятий Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры России, Фонда кино, администрации МР «Жиздринский район».