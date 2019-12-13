Санкт-Петербург, 13 декабря, 2019, 13:15 — ИА Регнум. В Петербурге за 2019 год удалось в текущем режиме отремонтировать 2,25 млн кв. метров дорожного полотна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 декабря в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Дорожный ремонт

Лимит финансирования текущего ремонта за год превысил 5 млрд рублей, на эти средства удалось привести в порядок 105 адресов, включая проспект Просвещения от Выборгского шоссе до проспекта Культуры, Гражданский проспект от проспекта Маршала Блюхера до Суздальского проспекта, проспект Луначарского от проспекта Культуры до улицы Руставели.

Кроме того, в 2019 году успели начать ремонт и на 15 объектах, запланированных на 2020 год. Это, в частности, Выборгское шоссе от КАД до проспекта Энгельса, проспект Народного Ополчения, улица Оптиков, проспект Энгельса и другие.

Почти на всех адресах основные работы завершены, в некоторых случаях тротуары и боковые проезды будут закончены в следующем году.