Ярославль, 13 декабря, 2019, 11:40 — ИА Регнум. В Ярославскую областную детскую клиническую больницу доставили новый высокоточный магнитно-резонансный томограф. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Томограф

Стоимость томографа составила более 87 миллионов рублей. Он куплен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Томограф и ранее был в больнице, однако он не мог обеспечить высокоточных исследований.

Новый магнитно-резонансный томограф позволит проводить высокоточную диагностику и контролировать лечение многих заболеваний гематологического, онкологического, нейрохирургического и неврологического профилей.

«Такого оборудования у нас еще не было», — отметила главный врач областной детской клинической больницы Марина Писарева.

Томограф будет находиться в консультативно-диагностическом центре больницы. Помещение для новой техники уже отремонтировано с учетом всех современных требований. Для исключения погрешностей в результатах исследований в кабинете установлена клетка Фарадея — устройство, экранирующее прибор от внешних электромагнитных волн, пол сделан идеально ровным.