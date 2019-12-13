Балабаново, Калужская область, 13 декабря, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Первый экологический класс открылся в средней школе №1 города Балабаново, сообщили 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В общеобразовательном учреждении уже активно действуют экологическая дружина «Бемби»

В общеобразовательном учреждении уже активно действуют экологическая дружина «Бемби», школьное лесничество «Лесной Орфей» и трудовое объединение «Муравей». Также школьники представили творческую программу «Мы — экологи уже сегодня!»

Экопросвещение — одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», считает отраслевой министр Варвара Антохина.

«Мы готовы помогать заинтересованным в экологическом движении ребятам в создании материально-технической базы, оказании методической помощи и организации стажировочных площадок», — сказала калужский министр.