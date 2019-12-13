Ярославль, 13 декабря, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Уполномоченный по по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился к Владимиру Путину с предложением разработать механизм защиты пострадавших от преступников. Это произошло во время встречи президента с уполномоченными в Москве 10 декабря, сообщает официальный сайт президента.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с уполномоченными

Бабуркин обратил внимание на то, что зачастую правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовных дел по заявлениям граждан, а затем прокуратура отменяет эти постановления.

Иногда, знаете, это годами продолжается, десятки раз принимаются эти решения: отказ — отмена, отказ — отмена, и люди очень болезненно это воспринимают, — сказал Сергей Бабуркин. — Они воспринимают это как нарушение их права на доступ к правосудию и как отказ государства защитить их. Они и так пострадали от преступников, а государство вот в такие игры в лице правоохранительных органов играет. И это серьёзная проблема. «

Бабуркин рассказал, что уполномоченные по правам человека разработали ряд предложений, в числе которых — возможная отмена доследственной проверки.

«Но есть вопросы, которые, мне кажется, не будут дискуссионными, скажем, законодательно определить правовой статус потерпевшего, признать за ним право на бесплатную юридическую помощь. Иногда ведь люди в таких ситуациях в больнице лежат после преступлений, и они оказываются беззащитны. Вообще, создать механизм эффективного возмещения вреда — это тоже очень больной вопрос, потому что только малый процент от заявленного ущерба восстанавливается и возмещается», — сказал Сергей Бабуркин.

Владимир Путин отметил важность поднятой темы.

«Согласен с Вами полностью, это очень важная тема, потому что, как Вы верно заметили, если человек не чувствует защиты, он вообще полагает, что государство его бросило или этого государства не существует, потому что он оказывается один на один с преступными проявлениями, а органов власти нет, — сказал Владимир Путин. — Все эти вещи, связанные с отменой, с вновь возбуждением, отменой, — как правило, мы с вами это знаем, к сожалению, за этим стоят какие‑то коррупционные проявления, какой‑то коррупционный интерес. По‑другому нельзя это объяснить. Здесь, конечно, нужно совершенствовать законодательство, совершенствовать правоприменительную практику.

Владимир Путин предложил ярославскому омбудсмену оформить предложения, которые будут проработаны на уровне правительства России.