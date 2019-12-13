Смоленск, 13 декабря, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Около 40 знаков-указателей для туристов планируется установить в Смоленске до 16 декабря, сообщила пресс-служба администрации города. В настоящее время в городе активно ведётся монтаж объектов туристской навигации.

Пресс-служба администрации Смоленска Знаки-указатели в Смоленске

Новые таблички появятся рядом с памятными местами, объектами культурно-исторического наследия — они помогут гостям Смоленска ориентироваться и добираться до основных достопримечательностей города.

Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске». Всего планируется установить порядка 40 таких указателей, уточнили в мэрии.