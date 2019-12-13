Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 декабря, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области не состоялась закупка автомобиля Рено Дастер для нужд муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Переславля-Залесского», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Неизрасходованные на машину бюджетные деньги в размере 700 тысяч рублей пошли на оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги одной из общеобразовательных школ Переславля.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Переславле депутаты городской Думы и жители выступили против закупки легкового автомобиля для нужд управления образования, мотивируя свое решение тем, что сады и школы городского округа находятся в тяжелой финансовой ситуации, имеют огромные долги. Однако глава Переславля Валерий Астраханцев никак не отреагировал на обращения с просьбой обязать МУ ЦОФ отменить закупку и решить транспортные проблемы управления образования с помощью имеющихся в службе транспорта автомобилей. Закупка же не состоялась по причине того, что на конкурс не заявился ни один участник.

«Хочу утешить особо разволновавшихся: объявленная закупка на приобретение автомашины не состоялась ввиду того, что на условиях, предложенных в проекте контракта, ни один потенциальный поставщик не заявился для участия в аукционе. Денежные средства направлены на оплату кредиторской задолженности за коммунальные услуги одной из общеобразовательных школ,» — заявила на заседании городской Думы начальник Управления образования Переславля-Залесского Татьяна Коняева.

На том же заседании думы, где рассматривался проект бюджета городского округа на 2020 год, депутат фракции «Справедливая Россия» Евгений Работников поинтересовался, запланированы ли закупки автомобилей для нужд администрации на 2020 год. Начальник управления финансов Лада Леонтьева ответила, что в проекте бюджета на следующий год закупки автомобилей не предусмотрены.

Кредиторская задолженность администрации Переславля-Залесского составляет на настоящий момент 350 миллионов рублей. Большая часть этой суммы — долги образовательных учреждений.