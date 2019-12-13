Оренбург, 13 декабря, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В центре Оренбурга по периметру участка, предназначавшегося для строительства ТК «Атриум», ликвидировали ограждение. Доступ на участок главной пешеходной улицы города (Советской) вновь свободен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Забор вокруг площадки долгостроя демонтирован

По данным администрации, забор демонтировал владелец проекта ТК «Атриум». Ранее чиновники назвали установку забора незаконной, а действия представителей ООО «ЗападноАбдулино» охарактеризовали как злоупотребление правом.

«Сегодня, 13 декабря, утром судебные приставы выехали на место в присутствии представителей полиции — заграждение снято, проход открыт», — сказали в пресс-службе администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на площадке активно велись работы по установке ограждения по периметру площадки долгостроя. Представители собственника заявили, что 12 декабря доступ на участок будет закрыт. В дело вмешалась администрация, которая подала заявления в правоохранительные органы. Работы приостановились, однако ненадолго. Площадку все же полностью обнесли забором, и значительный участок в центре города оказался вне доступа. Примечательно, что площадка находится недалеко от мэрии и Дома советов. А самоуправство творилось под носом у полиции, пункт которой установлен на пересечении Советской и Краснознамённой.

Оренбуржцы, обсуждая ситуацию, недоумевали — как в городе можно было вообще допустить такой беспредел.

Напомним, что проект строительства крупного торгового центра начали реализовывать в 2002 году. Но дальше вырытого котлована дело не пошло.