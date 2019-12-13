Россия много делает для решения демографических проблем, но всё ещё недостаточно, чтобы цифры статистики не тревожили: в 2019 году естественная убыль населения станет рекордно высокой за 11 лет. Причём, как утверждают в Росстате, приток мигрантов не компенсирует сокращение численности населения. Какова же ситуация в действительности? Трансляция ИА REGNUM посвящена тому, как регионы решают проблемы вымирания граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

09:45 Остановить отток населения с регионов Дальнего Востока власти надеются с помощью льготной ипотеки. В ДФО можно взять ипотеку под 2%. Правда уже на первом этапе к проекту возникло много вопросов. Льготную ипотеку дают только на приобретение жилья на первичном рынке — такого в некоторых городах региона просто нет. На «вторичке» можно покупать жильё в сёлах. Также льготную ипотеку дают обладателям «дальневосточного гектара» для строительства дома. Читайте также: Вся надежда на льготную ипотеку: Трутнев об оттоке с Дальнего Востока

09:49 Тает население Хабаровского края. С начала 2019 года оно сократилось на 18,5 тыс. человек. С января по октябрь в регионе родилось 12 146 детей, а умерло 14 849 человек. Читайте также: Население массово покидает Хабаровский край

09:53 За десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

09:54 В ноябре 2019 г. Счетная палата РФ сообщала, что естественный прирост населения зафиксирован только в 17 субъектах РФ. Читайте также: Демографическая яма: жителей России становится всё меньше — трансляция

09:57 «Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения РФ», — указывали аудиторы Счётной палаты РФ.

09:58 Данные Чувашстата

10:00 Доктор экономических наук Никита Кричевский: «То есть демографы до последнего надеялись, что убыли удастся избежать?»

10:01 С Дальнего Востока уезжает молодёжь. в 2015 году из ДФО уехало 135 615 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, в 2016 году — 129 308 человек, в 2017-м — 126 949 человек трудоспособного молодого возраста, в 2018 году — 123 007. Читайте также: Молодёжь массово покидает Дальний Восток

10:02 Женщины Кулундинского района Алтайского края теперь тоже будут вынуждены ездить в Барнаул, чтобы родить. Родильное отделение местной больницы закрыли на ремонт, а месяц назад выяснилось, что, скорее всего, — навсегда. Читайте также: Не ДАРом? На Алтае закрыли ещё один родильный дом

10:03 Власти Забайкальского края обнародовали данные, свидетельствующие о позитивной динамике рождаемости в регионе. Как заявила министр труда и социальной защиты населения Инна Щеглова, слова которой цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, по этому показателю край вышел на третье место в Дальневосточном федеральном округе. Читайте также: Забайкалье улучшило показатели рождаемости

10:05 Специалисты Алтайкрайстата обнародовали краткие итоги о миграционных процессах, происходивших в регионе с января по сентябрь 2019 года. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года они свидетельствуют о значительном снижении миграционной убыли. Читайте также: В Алтайском крае снизилась миграционная убыль

10:07 Кандидат философских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») считает, что демографической ямы нашей стране, к сожалению, избежать не удастся: «Мы не можем преодолеть демографический кризис, но смягчить его последствия государство может и должно. И рецепты этого известны. Во-первых, нужна новая модель поддержки молодых семей, напрямую связанная с рождаемостью: за рождение одного ребенка списывается 25%, за рождение второго — 50%, за третьего — прощается полностью». Читайте также: Предпосылок для «беби-бума» сейчас нет: о падении рождаемости в России

10:07 В Хабаровском крае в 2019 году родилось 204 двойни. Также зарегистрировано два случая рождения тройняшек. Читайте подробнее: В Хабаровском крае за год родились сотни двойняшек

10:12 Миграция ещё долго будет оставаться значимой компонентой структуры прироста населения России, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых: «Среднестатистической российской семье живется тяжело. Имеющиеся меры соцподдержки мало стимулируют к рождению детей. Не хватает уверенности в завтрашнем дне. Государству придется тяжело в поиске путей преодоления демографической ямы. Полагаю, что миграция будет еще долго значимой компонентой структуры прироста». Читайте также: «Не хватает уверенности»: почему в России стали меньше рожать

10:12 План по переселению соотечественников в 2019 году Камчатка перевыполнила на 45% — в регион переехали 435 соотечественников. Но с января по октябрь 2019 года население полуострова уменьшилось на 2 146 человек. Читайте также: Переселенцы из СНГ не спасают демографию Камчатки: полуостров пустеет

10:18 В январе-октябре 2019 года в Чувашии родились 9774 человека, рождаемость сократилась на 12,2%. Число умерших превысило число родившихся на 30,9%, что в 1,7 раза больше, чем было в соответствующий прошлогодний период. Читайте также: Рождаемость в Чувашии падает, убыль населения растёт

10:19 Почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных ИА REGNUM жителей России — отмечают, что детей вокруг них стало меньше. Читайте также: Россия вымирает? Что происходит с рождаемостью? Итоги опроса ИА REGNUM

10:21 Согласно пессимистичному прогнозу ООН, к 2050 году население РФ сократится до 124,6 млн человек, а к 2100 году — до 83,7 млн, то есть почти в два раза.

10:23 На фоне сокращения численности населения в РФ Якутия является единственным дальневосточным регионом, в котором за последние 17 лет не убыло населения.

10:27 Согласно опросу, проведённому редакцией ИА REGNUM, среди федеральных округов России недовольство господдержкой семей с детьми наиболее велико в Северокавказском (80%), Центральном (79%) и Приволжском (78%) федеральных округах. При этом в двух последних удовлетворённость мерами господдержки не дотягивает до 7%, в то время как в СКФО она достигает 8%. А лучшей ситуация с господдержкой воспринимается даже не в Москве, показавшей средние по опросу результаты, а в Дальневосточном федеральном округе (73% недовольных и почти 12% довольных ею).

10:28 В Татарии, чтобы увеличить число семейных пар, а значит, и оказать положительное влияние на демографию, решили использовать экспериментальный инструмент. Перед главами районов поставили задачи не только провести опросы одиноких и бездетных о причинах и сделать их перепись, но и «принять меры по увеличению брачности», предоставив планы «по созданию условия для знакомства молодёжи». Чиновники заделались свахами? В Татарии — скандал с неженатыми и бездетными

10:31 Нельзя сказать, что усилия властей по стимулированию рождаемости остались незамеченными и недооцененными теми, кому они столь необходимы. 40% опрошенных ИА REGNUM согласились с тем, что финансовые меры поддержки рождаемости имели положительный эффект, но 52% респондентов считают их недостаточно эффективными.

10:41 «Говорить о демографической катастрофе рано. Это новая демографическая яма, связанная с демографической ямой лихих 90-х годов прошлого столетия, и веяние современных тенденций на поколение Z — детей, родившихся в это время, которое вступило в период активного деторождения», — считает независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов. Читайте также: Демографической катастрофы в РФ нет, но яма очевидна: эксперт

10:47 Согласно статистическим данным, наиболее высокие показатели смертности в России фиксируются в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях. В 2018 году число умерших (21,5 тысяч человек) в Тверской области превысило число родившихся (11,6 тысяч человек) в 1,9 раза. Более того, по сравнению с позапрошлым годом уровень рождаемости упал на 8%. Как мы видим из доклада ООН о народонаселении России 2006 — 2007 года, за последние 20 лет население уменьшилось значительно. Читайте также: Голикова назвала регионы РФ с худшими показателями смертности

10:53 Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин: «Поскольку наша страна одновременно со снижением численности населения столкнулась с острым дефицитом трудовых ресурсов, целесообразным представляется субсидирование миграции в Россию, прежде всего, экономически активного русскоязычного населения. Определенную лепту в решении демографических проблем способна внести и отечественная медицина». Читайте также: Сокращение числа россиян является совсем не риском, а реальностью — мнение

11:02 На протяжении многих лет с трибун разной высоты сообщается о нарастающей поддержке семьям с детьми, которая заявляется как высший приоритет власти. Тем не менее, достаточной, а то и вовсе избыточной таковую господдержку считают лишь 8% опрошенных ИА REGNUM, а более чем три четверти (76%) — нет.

11:15 В Барнауле, согласно данным статистики за январь-октябрь 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) демографическая ситуация характеризовалась снижением числа родившихся на 649 человек и числа умерших на 227 человек. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 10,0, смертности — 11,5. Естественная убыль населения города составила 863 человека.

11:16 Естественное движение населения города Барнаула. Январь — октябрь 2019 года. Алтайкрайстат

11:17 В январе — октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) в Барнауле снизился на 9,9% (10,0), коэффициент смертности на 3,4% (11,5). Показатель рождаемости населения столицы Алтайского края вышесреднекраевого уровня на 7,5%, показатель смертности ниже на 19,0%.

11:26 По оптимистичному прогнозу ООН, через 30 лет в России будут проживать 147,2 млн человек, а в 2100 году — 182,1 миллиона.

11:37 В Орловской области естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 3 тыс. 988 человек, увеличившись по сравнению с 2018 годом более чем 200 человек (3 тыс. 714). Число родившихся в регионе за год сократилось на 500 человек — 4 тыс. 545 новорождённых в 2019 году против 5 тыс. 91 малыша в 2018-м.

11:43 Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин не видит никакой сенсации в данных о рекордной естественной убыли населения России: «Никакой сенсации в данных статистики об убыли населения, конечно, нет — нас становится меньше с 2016 года. Власти проблему признают, но сделать ничего не могут. Уменьшается рождаемость, потому что, во-первых, рожать некому — спасибо 90-м, когда должны были бы родиться нынешние родители… Да не родились». Об этом: «Грустный парадокс!»: откуда взялась рекордная убыль населения в России

11:47 В Санкт-Петербурге продолжается убыль населения на фоне резкого падения рождаемости. Даже миграция из других регионов и стран не помогает выровнять демографический баланс. Больше всего «новых петербуржцев» — с Украины. Читайте также: В Петербурге продолжается демографический спад: вся надежда на Украину

11:55 Алтайский журналист и редактор сайта «Что делать?» Валерий Савенков: «Что должна сделать российская власть для того, чтобы поломать тенденцию падения населения? Ответ, по-моему, прост. Прекратить относиться к нему как к бесправной податной массе, повысить уровень их жизни с нынешнего, реально упавшего до худших стран Африки». Читайте также: «Каких вы требуете от них детей?»: мнение о падении рождаемости в России

11:57 В России с государственной точки зрения рост численности населения должен входить в число обязательных задач, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя прогноз Росстата. Об этом: Сокращение населения — признак нездоровья государства и общества: эксперт

12:08 За последние 9 лет население иркутского города Усолье-Сибирское сократилось на 9,5% (в целом по Иркутской области — на 3,9%) и к началу 2019-го составило 77,4 тыс. человек. А до переписи населения 2002 года Усолье-Сибирское входило в число городов-стотысячников. В первом полугодии 2019 года за счет разницы в числе выбывших и прибывших Усолье-Сибирское потеряло 188 жителей, из-за преобладания смертей над появлением новорожденных — еще 202 человека. Уровень рождаемости в городе ниже областного показателя (11,1 на 1000 жителей, против 11,8), а смертность — выше (16,4 и 13,4 на 1000 человек). И в результате — более неблагоприятный баланс рождений и смертей.

12:13 В Забайкальском крае за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 363 человека (в январе-сентябре 2018 года число родившихся превышало число умерших на 316 человек). В январе-сентябре 2019 года зарегистрировано 9517 родившихся и 9880 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,9 промилле, общий коэффициент смертности — 12,4 промилле.

12:23 На въезде в Усолье-Сибирское, со стороны Иркутска (cc) MikSed

12:36 К неутешительному выводу пришли специалисты Алтайкрайстата, проанализировав удельный вес сельского населения в регионе — все больше селян становится горожанами. Читайте также: Всё больше жителей Алтайского края становятся горожанами

12:44 Василий Перов. Старики родители на могиле сына. 1874 г.

12:47 Возможность каждой семьи купить не квартиру, а частный дом в пригороде является единственным способом поднять рождаемость в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Павел Галактионов. Общественник напомнил, что в прошлом в России всегда была высокая рождаемость, даже несмотря на голод и войны. Поэтому одного роста доходов населения без изменения самого формата жизни для улучшения демографической ситуации недостаточно. Читайте также: Одноэтажную застройку назвали залогом демографического роста

12:50 В Алтайском крае по итогам восьми месяцев 2019 года наблюдается снижение общей смертности на 1,4% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Существенно уменьшился показатель младенческой смертности — власти региона.

13:00 С начала 2019 года в Алтайском крае выполнено более 500 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. Расходы на проведение процедуры составили 63,6 миллиона рублей.

13:13 По состоянию на 1 января 2019 года общая численность населения Иркутской области составила 2 397 763 человека. Это — исторический минимум за последние 30 лет! Только за 10 лет — с 1 января 2009 года — жителей Иркутской области стало на 50 500 человек меньше. За прошедший 2018-й убыль составила 6400 граждан (Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области).

13:16 Ситуация с демографической ямой в России «очень неприятная», власти страны направляют усилия на минимизацию ее последствий. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле прокомментировали данные о рекордной убыли населения

13:24 Жительница Коми подала в суд на перинатальный центр. Женщина требует взыскать с учреждения полмиллиона рублей за некачественную медпомощь. Читайте также: Жительница Коми пытается взыскать с роддома полмиллиона рублей

13:32 «Пусть всегда буду Я!». Советский плакат