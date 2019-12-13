Вымираем. Убыль населения России становится рекордной — трансляция
Остановить отток населения с регионов Дальнего Востока власти надеются с помощью льготной ипотеки. В ДФО можно взять ипотеку под 2%. Правда уже на первом этапе к проекту возникло много вопросов. Льготную ипотеку дают только на приобретение жилья на первичном рынке — такого в некоторых городах региона просто нет. На «вторичке» можно покупать жильё в сёлах. Также льготную ипотеку дают обладателям «дальневосточного гектара» для строительства дома.
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Тает население Хабаровского края. С начала 2019 года оно сократилось на 18,5 тыс. человек. С января по октябрь в регионе родилось 12 146 детей, а умерло 14 849 человек.
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За десять месяцев 2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тыс. человек. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.
В ноябре 2019 г. Счетная палата РФ сообщала, что естественный прирост населения зафиксирован только в 17 субъектах РФ.
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«Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения РФ», — указывали аудиторы Счётной палаты РФ.
Данные Чувашстата
Доктор экономических наук Никита Кричевский:
«То есть демографы до последнего надеялись, что убыли удастся избежать?»
С Дальнего Востока уезжает молодёжь. в 2015 году из ДФО уехало 135 615 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, в 2016 году — 129 308 человек, в 2017-м — 126 949 человек трудоспособного молодого возраста, в 2018 году — 123 007.
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Женщины Кулундинского района Алтайского края теперь тоже будут вынуждены ездить в Барнаул, чтобы родить. Родильное отделение местной больницы закрыли на ремонт, а месяц назад выяснилось, что, скорее всего, — навсегда.
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Власти Забайкальского края обнародовали данные, свидетельствующие о позитивной динамике рождаемости в регионе. Как заявила министр труда и социальной защиты населения Инна Щеглова, слова которой цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, по этому показателю край вышел на третье место в Дальневосточном федеральном округе.
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Специалисты Алтайкрайстата обнародовали краткие итоги о миграционных процессах, происходивших в регионе с января по сентябрь 2019 года. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года они свидетельствуют о значительном снижении миграционной убыли.
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Кандидат философских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия») считает, что демографической ямы нашей стране, к сожалению, избежать не удастся:
«Мы не можем преодолеть демографический кризис, но смягчить его последствия государство может и должно. И рецепты этого известны. Во-первых, нужна новая модель поддержки молодых семей, напрямую связанная с рождаемостью: за рождение одного ребенка списывается 25%, за рождение второго — 50%, за третьего — прощается полностью».
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В Хабаровском крае в 2019 году родилось 204 двойни. Также зарегистрировано два случая рождения тройняшек.
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Миграция ещё долго будет оставаться значимой компонентой структуры прироста населения России, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
«Среднестатистической российской семье живется тяжело. Имеющиеся меры соцподдержки мало стимулируют к рождению детей. Не хватает уверенности в завтрашнем дне. Государству придется тяжело в поиске путей преодоления демографической ямы. Полагаю, что миграция будет еще долго значимой компонентой структуры прироста».
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План по переселению соотечественников в 2019 году Камчатка перевыполнила на 45% — в регион переехали 435 соотечественников. Но с января по октябрь 2019 года население полуострова уменьшилось на 2 146 человек.
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В январе-октябре 2019 года в Чувашии родились 9774 человека, рождаемость сократилась на 12,2%. Число умерших превысило число родившихся на 30,9%, что в 1,7 раза больше, чем было в соответствующий прошлогодний период.
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Почти половина респондентов — более 48% среди опрошенных ИА REGNUM жителей России — отмечают, что детей вокруг них стало меньше.
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Согласно пессимистичному прогнозу ООН, к 2050 году население РФ сократится до 124,6 млн человек, а к 2100 году — до 83,7 млн, то есть почти в два раза.
На фоне сокращения численности населения в РФ Якутия является единственным дальневосточным регионом, в котором за последние 17 лет не убыло населения.
Согласно опросу, проведённому редакцией ИА REGNUM, среди федеральных округов России недовольство господдержкой семей с детьми наиболее велико в Северокавказском (80%), Центральном (79%) и Приволжском (78%) федеральных округах.
При этом в двух последних удовлетворённость мерами господдержки не дотягивает до 7%, в то время как в СКФО она достигает 8%. А лучшей ситуация с господдержкой воспринимается даже не в Москве, показавшей средние по опросу результаты, а в Дальневосточном федеральном округе (73% недовольных и почти 12% довольных ею).
В Татарии, чтобы увеличить число семейных пар, а значит, и оказать положительное влияние на демографию, решили использовать экспериментальный инструмент. Перед главами районов поставили задачи не только провести опросы одиноких и бездетных о причинах и сделать их перепись, но и «принять меры по увеличению брачности», предоставив планы «по созданию условия для знакомства молодёжи».
Чиновники заделались свахами? В Татарии — скандал с неженатыми и бездетными
Нельзя сказать, что усилия властей по стимулированию рождаемости остались незамеченными и недооцененными теми, кому они столь необходимы. 40% опрошенных ИА REGNUM согласились с тем, что финансовые меры поддержки рождаемости имели положительный эффект, но 52% респондентов считают их недостаточно эффективными.
«Говорить о демографической катастрофе рано. Это новая демографическая яма, связанная с демографической ямой лихих 90-х годов прошлого столетия, и веяние современных тенденций на поколение Z — детей, родившихся в это время, которое вступило в период активного деторождения», — считает независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.
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Согласно статистическим данным, наиболее высокие показатели смертности в России фиксируются в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях.
В 2018 году число умерших (21,5 тысяч человек) в Тверской области превысило число родившихся (11,6 тысяч человек) в 1,9 раза. Более того, по сравнению с позапрошлым годом уровень рождаемости упал на 8%. Как мы видим из доклада ООН о народонаселении России 2006 — 2007 года, за последние 20 лет население уменьшилось значительно.
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Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин:
«Поскольку наша страна одновременно со снижением численности населения столкнулась с острым дефицитом трудовых ресурсов, целесообразным представляется субсидирование миграции в Россию, прежде всего, экономически активного русскоязычного населения. Определенную лепту в решении демографических проблем способна внести и отечественная медицина».
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На протяжении многих лет с трибун разной высоты сообщается о нарастающей поддержке семьям с детьми, которая заявляется как высший приоритет власти. Тем не менее, достаточной, а то и вовсе избыточной таковую господдержку считают лишь 8% опрошенных ИА REGNUM, а более чем три четверти (76%) — нет.
В Барнауле, согласно данным статистики за январь-октябрь 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года) демографическая ситуация характеризовалась снижением числа родившихся на 649 человек и числа умерших на 227 человек. В расчете на 1000 человек населения показатель рождаемости составил 10,0, смертности — 11,5. Естественная убыль населения города составила 863 человека.
Естественное движение населения города Барнаула. Январь — октябрь 2019 года.
Алтайкрайстат
В январе — октябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, коэффициент рождаемости (в расчете на 1000 жителей) в Барнауле снизился на 9,9% (10,0), коэффициент смертности на 3,4% (11,5). Показатель рождаемости населения столицы Алтайского края вышесреднекраевого уровня на 7,5%, показатель смертности ниже на 19,0%.
По оптимистичному прогнозу ООН, через 30 лет в России будут проживать 147,2 млн человек, а в 2100 году — 182,1 миллиона.
В Орловской области естественная убыль населения за девять месяцев 2019 года составила 3 тыс. 988 человек, увеличившись по сравнению с 2018 годом более чем 200 человек (3 тыс. 714). Число родившихся в регионе за год сократилось на 500 человек — 4 тыс. 545 новорождённых в 2019 году против 5 тыс. 91 малыша в 2018-м.
Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин не видит никакой сенсации в данных о рекордной естественной убыли населения России:
«Никакой сенсации в данных статистики об убыли населения, конечно, нет — нас становится меньше с 2016 года. Власти проблему признают, но сделать ничего не могут. Уменьшается рождаемость, потому что, во-первых, рожать некому — спасибо 90-м, когда должны были бы родиться нынешние родители… Да не родились».
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В Санкт-Петербурге продолжается убыль населения на фоне резкого падения рождаемости. Даже миграция из других регионов и стран не помогает выровнять демографический баланс. Больше всего «новых петербуржцев» — с Украины.
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Алтайский журналист и редактор сайта «Что делать?» Валерий Савенков:
«Что должна сделать российская власть для того, чтобы поломать тенденцию падения населения? Ответ, по-моему, прост. Прекратить относиться к нему как к бесправной податной массе, повысить уровень их жизни с нынешнего, реально упавшего до худших стран Африки».
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В России с государственной точки зрения рост численности населения должен входить в число обязательных задач, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Владимир Васильев, комментируя прогноз Росстата.
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За последние 9 лет население иркутского города Усолье-Сибирское сократилось на 9,5% (в целом по Иркутской области — на 3,9%) и к началу 2019-го составило 77,4 тыс. человек. А до переписи населения 2002 года Усолье-Сибирское входило в число городов-стотысячников.
В первом полугодии 2019 года за счет разницы в числе выбывших и прибывших Усолье-Сибирское потеряло 188 жителей, из-за преобладания смертей над появлением новорожденных — еще 202 человека. Уровень рождаемости в городе ниже областного показателя (11,1 на 1000 жителей, против 11,8), а смертность — выше (16,4 и 13,4 на 1000 человек). И в результате — более неблагоприятный баланс рождений и смертей.
В Забайкальском крае за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 363 человека (в январе-сентябре 2018 года число родившихся превышало число умерших на 316 человек).
В январе-сентябре 2019 года зарегистрировано 9517 родившихся и 9880 умерших. Общий коэффициент рождаемости составил 11,9 промилле, общий коэффициент смертности — 12,4 промилле.
На въезде в Усолье-Сибирское, со стороны Иркутска (cc) MikSed
К неутешительному выводу пришли специалисты Алтайкрайстата, проанализировав удельный вес сельского населения в регионе — все больше селян становится горожанами.
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Василий Перов. Старики родители на могиле сына. 1874 г.
Возможность каждой семьи купить не квартиру, а частный дом в пригороде является единственным способом поднять рождаемость в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил общественный деятель Павел Галактионов.
Общественник напомнил, что в прошлом в России всегда была высокая рождаемость, даже несмотря на голод и войны. Поэтому одного роста доходов населения без изменения самого формата жизни для улучшения демографической ситуации недостаточно.
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В Алтайском крае по итогам восьми месяцев 2019 года наблюдается снижение общей смертности на 1,4% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Существенно уменьшился показатель младенческой смертности — власти региона.
С начала 2019 года в Алтайском крае выполнено более 500 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. Расходы на проведение процедуры составили 63,6 миллиона рублей.
По состоянию на 1 января 2019 года общая численность населения Иркутской области составила 2 397 763 человека.
Это — исторический минимум за последние 30 лет! Только за 10 лет — с 1 января 2009 года — жителей Иркутской области стало на 50 500 человек меньше. За прошедший 2018-й убыль составила 6400 граждан (Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области).
Ситуация с демографической ямой в России «очень неприятная», власти страны направляют усилия на минимизацию ее последствий. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Жительница Коми подала в суд на перинатальный центр. Женщина требует взыскать с учреждения полмиллиона рублей за некачественную медпомощь.
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«Пусть всегда буду Я!». Советский плакат
В районах Забайкальского края сохраняется острая потребность в терапевтах, педиатрах, хирургах, акушерах-гинекологах, эндокринологах, кардиологах, неврологах и в фельдшерах. За период действия программы «Земский доктор» с 2011 по 2018 годы на работу в село и поселки городского типа, а также в малые города прибыло 425 врачей. В 2018 году — 20 фельдшеров. Вернули средства 81 человек. Причины расторжения договоров — низкий социальный уровень развития села, отсутствие благоустроенного жилья, досуга, программ для привлечения молодежи на сельскую территорию.
По мнению политолога Дмитрия Фетисова, претензии по поводу провала демографической политики в России следует предъявлять практически всему составу прошлого правительства Медведева.
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Алтайский край — один из немногих российских регионов, в которых дорогостоящая процедура экстракорпорального оплодотворения осуществляется за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования и совершенно бесплатна для пациенток. Это направление относится к числу важнейших мер повышения рождаемости.
В 2018 году демографическая ситуация в Забайкалье ухудшилась. По данным Росстата, общая численность населения стала меньше. Но при этом рождаемость остается на достаточно высоком уровне в шести районах — Чернышевском, Дульдургинском, Агинском, Могойтуйском, Шилкинском, Ононском. Также из положительных факторов было отмечено, что в 2018 году снизилась материнская смертность.
Борис Кустодиев. Купание ребенка.
Хотя эксперты поспешили связать рекордную убыль населения со снижением числа женщин репродуктивного возраста, есть и другие причины, не все из которых можно отнести на счет начала 90-х годов. Ведь главный вопрос — почему все эти причины рванули именно сейчас? Почему именно в этом году, не годом ранее, не несколькими годами позже? Совпадение? Отнюдь нет.
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Только лишь 29% опрошенных ИА REGNUM ответили, что хотели бы прибавления в семействе, а вдвое (более, чем вдвое — 65%) большее количество респондентов указали, что — нет. Затруднились же с ответом только 6% опрошенных.
В первом полугодии 2019 года в рамках национального проекта «Демография» в Иркутской области ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка назначена 7689 семьям.
Наибольшую предрасположенность к деторождению, лучшую, чем в среднем, по опросу (29%) показали респонденты ИА REGNUM из Северокавказского федерального округа (37%), Москвы и Южного ФО (по 33%). А наименьшую — опрошенные из Сибирского (24%), Уральского (25%), Приволжского, Северо-Западного и Дальневосточного округов (по 28%).
Владимир Маковский. Играющие дети. 1890 г.
За шесть лет на реализацию нацпроекта «Демография» Алтайский край получит более 34 миллиардов рублей. В 2019 году планируется израсходовать порядка 4,8 миллиарда рублей, в том числе 4,4 миллиарда — средства федерального бюджета. По состоянию на 1 августа 2019 года освоено 1,8 миллиарда рублей, что составляет 38% от общего объема средств, предусмотренных на 2019 год.
Основными причинами, по которым гибнет население Забайкалья, по-прежнему остается высокая алкоголизация населения — на 40% выше, чем в РФ, внешние причины — рост ДТП. Кроме того, на этот показатель, также оказывает влияние дефицит и износ жизнеобеспечивающего медицинского оборудования (до 70%), недофинансирование лекарственного обеспечения льготной категории пациентов.
Количество прибывших в Бурятию за первые девять месяцев 2019 года начало превышать число уехавших отсюда. По данным Бурятстата, за январь — сентябрь в республику переехали жить 33,3 тыс. человек, тогда как выбыли 31,9 тыс. Таким образом, миграционный прирост составил 1,4 тыс. человек.
В аналогичный период прошлого, 2018, года ситуация была противоположной: на 30,1 тыс. прибывших приходилось 33,1 тыс. выбывших.
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Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин:
«В России, конечно, отработали довольно привлекательный лейбл — материнский капитал, но и он, похоже, перестает работать. К сожалению, другие механизмы декларируются, но все это тонет в потоке пропаганды, а в реальности не существует».
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В Ленинградской области, в отличие от соседнего Санкт-Петербурга, население за январь-сентябрь текущего года выросло на 21,2 тыс. человек, достигнув на 1 октября 2019 года 1 млн 869,1 тыс. человек. Этот рост стимулируется активным жилищным строительством на границе Ленобласти и Петербурга. Относительно доступные квартиры в новых домах покупают в основном жители Северной столицы и других регионов России. Таким образом, прирост населения Ленобласти обеспечивает миграция. К примеру, за первые 9 месяцев этого года в Ленобласти миграционный прирост населения с мигрантами из СНГ составил 2349 человек.
Что же касается рождаемости в Ленобласти, то в январе-сентябре 2019 года число родившихся на 1000 человек населения по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Ленинградской области уменьшилось на 3,9%. Смертность превысила рождаемость в 1,7 раза.
Опрос ИА REGNUM показал, что из нерожавших женщин более половины (52%) детей рожать не хотят, притом половина из них — категорически и никогда. А из уже рожавших женщин рожать более не намерены абсолютное большинство — 83% респонденток, в то время как лишь 71% мужчин не хотели бы снова стать отцом. Более половины бездетных мужчин (56%) хотели бы ребёнка, а среди бездетных женщин, как мы уже видели — только 48%.
Только комплексный пересмотр государственной политики в здравоохранении, экономике и социальной сфере позволит России выбраться из демографической ямы, в которую страна скатывается последние несколько лет, отмечает петербургский социолог Елена Башкирова.
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Неуверенность в завтрашнем дне ограничивает российские семьи в возможности заводить детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («Справедливая Россия»).
По его словам, в условиях стагнации и отсутствия перспектив люди боятся заводить детей. Поэтому ключевым аспектом для решения демографических проблем депутат МГД считает повышение уровня жизни населения.
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По его словам, концентрация населения в крупных городах, вымирание деревень, исход активной части жителей в мегаполисы — закономерно ведут к снижению рождаемости.
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Рекордный за последние 11 лет спад рождаемости в 2019 году будет в будущем только нарастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
«У нас и в прошлом году было хуже, чем в позапрошлом. И в следующем будет ещё хуже. И некоторое промежуточное дно у этой ямы будет в середине двадцатых годов. Проблема одна и та же, связана с низкой рождаемостью, которая не обеспечивает воспроизводство населения. Полтора ребенка на семью — это ничем не исправить, если не начать рожать», — отметил эксперт.
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Член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Фёдор Бирюков уверен: стране нужна принципиально другая финансовая политика, которая бы обеспечивала гражданам России не примитивное выживание «от зарплаты до зарплаты», а достойную жизнь с ясной перспективой стабильного роста доходов.
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Бессмысленно повышать зарплаты, пенсии на несколько сотен рублей в год, поскольку «люди умрут и не дождутся нормальной жизни», считает эксперт ИА REGNUM.
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За девять месяцев 2019 года в Калужской области родились 6794 ребёнка, что на 1049 детей меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В 2019 году в регионе был отмечен наибольший спад рождаемости по вторым детям — более 16%. До 29 лет увеличился средний возраст матерей при рождении первого ребёнка. Если в 2015 году в Калужской области рожала каждая 18-я женщина детородного возраста, то в 2019 году — только каждая 25-я.
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Законопроект о возвращении торговли пивом на стадионах в «Справедливой России» назвали очень циничным, особенно на фоне сообщений о сокращении численности населения России.
«Очень циничный законопроект. Вместо того чтобы финансировать из бюджета детский спорт (денег на это у государства достаточно), они предлагают продавать пиво на стадионах и доходы от этого направлять на развитие детского спорта. Просто чудовищная идея. Особенно на фоне сообщений о сокращении численности населения», — отметил депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия») в Facebook.
Подробности в материале: В Госдуме отметили цинизм продажи пива во время матчей на фоне демографии
По итогам января-сентября текущего года естественная убыль населения в регионах Приволжского федерального округа составила 73 507 человек, число жителей сократилось во всех 14 регионах округах.
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Показатели естественной убыли населения Иркутской области больше связаны со снижением рождаемости, нежели с увеличением смертности. По итогам I полугодия 2019 года только в областном центре зафиксировано резкое снижение рождаемости — на 9,1%. А в феврале 2019 года зафиксировано наименьшее количество новорожденных с 2006 года. Суммарный коэффициент рождаемости по Иркутской области уже составляет менее 1500 детей на одну тысячу женщин. Это связано с тем, что среди женщин репродуктивного возраста сократилась доля 20−29-летних, на которых, как правило, приходится более половины всех рождений. Эхо 1990-х годов — резкое падение рождаемости, связанное с нестабильной экономической и политической ситуацией — сказывается именно сейчас.
По данным территориальных управлений социальной защиты населения края, в Алтайском крае с 2011 года наблюдается стабильный рост числа многодетных семей. Сегодня в регионе живут 28 тысяч 838 многодетных семей, в которых воспитывают 96 тысяч 154 ребенка. За семь месяцев этого года третий ребенок или последующие дети родились в 3468 алтайских семьях.
Нынешних мер по поддержанию рождаемости в России недостаточно, и работа в этой сфере будет продолжаться. Об этом в ходе визита в Набережные Челны заявил президент РФ Владимир Путин.
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«Для того, чтобы поддержать демографические процессы, поддержать молодые семьи, мы создаем для них льготы. Вот, пожалуйста, 6 процентов по ипотеке», — заявил Владимир Путин во время посещения Набережных Челнов, общаясь с рабочими завода «КамАЗ».
На Дальнем Востоке ставка по ипотеке для молодой семьи составляет всего 2 процента. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода «КамАЗ». На вопрос о причинах такой низкой ставки он ответил:
— Потому что там, к сожалению, депопуляция происходит. Люди уезжают, нужно создать условия, чтобы заинтересовать людей: а) там оставаться и б) чтобы туда приезжали. Да и молодых семей с детьми <…> Для отдельных категорий граждан, даже для того, чтобы поддержать демографические процессы, поддержать молодые семьи, мы создаем для них льготы.