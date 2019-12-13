Курган, 13 декабря, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В Курганской области завершился приём заявок и эскизов для участия в открытом архитектурном конкурсе на лучший проект въездного знака в населённые пункты региона. Зарегистрировано 28 авторов и авторских коллективов, представивших 38 работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья Монументальная Шумиха

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья Монументальный Шадринск

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья Скромный Кетовский район — «курганская Рублёвка»

Эскизы стел поступили как от практикующих архитекторов, так и от неравнодушных жителей области из Петуховского, Шатровского, Варгашинского, Кетовского районов, городов Далматово, Шадринска и Кургана. Самому младшему участнику конкурса стел 11 лет.

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья Самая обсуждаемая стела Кургана

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья «Куда ты мчишься, тройка-Русь?»

Некоторые предложения были столь оригинальны, что вызвали бурные споры в социальных сетях. К примеру, женские ноги, как символ Кургана, или опять же мчащаяся из столицы Зауралья всадница. Сейчас компетентному жюри предстоит выбрать для каждого города лучший вариант стелы.