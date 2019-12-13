Российский президент Владимир Путин 13 декабря посетил автомобильное предприятие «КамАЗ» в Набережных Челнах. Его визит был посвящён 50-летию завода. Помимо участия в торжественном митинге, глава государства ознакомился с новыми производственными линиями, пообщался с работниками предприятия, а также провел рабочую встречу с главой Татарии Рустамом Миннихановым. Редакция ИА REGNUM вела трансляцию обо всём, что связано с этим событием. Читайте также: Путин 13 декабря посетит Набережные Челны

Иван Шилов ИА REGNUM КамАЗ

07:41 13.12.2019 Владимир Путин посетит Татарию в 2019 году в четвёртый раз.

07:52 13.12.2019 Первый за 2019 г. визит российского президента Владимира Путина в Татарию состоялся в феврале. В Казани глава государства провёл заседание президиума Государственного совета по теме жилья. Участники встречи обсудили работу органов исполнительной власти регионов по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Совещание прошло 12 февраля 2019 года.

08:12 13.12.2019 Февральский визит Владимира Путина в Татарию запомнился двумя замечаниями, которые глава государства адресовал главе Татарии Рустаму Минниханову в ходе заседания. В ходе обсуждения сервиса «Народный контроль» Путин назвал его использование хорошей практикой и обратился за подтверждением своего тезиса к Минниханову. Однако глава Татарии отвлекся. «Рустам знает, наверняка, да? Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, чего ты! Не слушает нас. Практика хорошая «Народный контроль», ты передай, пожалуйста, ладно?» — сказал Путин. Читайте также: Путин дважды за день пошутил над главой Татарии

08:25 13.12.2019 Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Татарии Рустамом Миннихановым очень доверительные. Читайте также: В Кремле оценили отношения между Путиным и Миннихановым

08:37 13.12.2019 Группа компаний «КамАЗ» входит в Госкорпорацию «Ростех» и является крупнейшей автомобильной корпорацией России. ПАО «КамАЗ» входит в 20-ку ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей и находится на 16-м месте по объёмам производства тяжёлых грузовиков полной массой более 16 тонн. Производственные мощности составляют 71 тысячу автомобилей в год.

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08:52 13.12.2019 В 2018 году «КамАЗ» впервые вышел на рынок Москвы с пассажирским транспортом на электрической тяге. Выполняется контракт на поставку в российскую столицу 100 электробусов и 31 зарядной станции. Уникальный инновационный транспорт создан по сложнейшему техзаданию заказчика и требует всего 10−20 минут для подзарядки от станций ультрабыстрой зарядки. Это первый опыт работы по контракту жизненного цикла, который предусматривает обслуживание «КамАЗом» всей техники в течение 15 лет.

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09:01 13.12.2019 Новое поколение автомобилей «КамАЗ» kamaz.ru

09:11 13.12.2019 Уставный капитал «КамАЗ» составляет 35,36 млрд рублей. Самые крупные пакеты акций принадлежат государству и коммерческим банкам.

09:20 13.12.2019 Команде «КамАЗ-мастер» в 2019 году исполнился тридцать один год. Гонщики демонстрируют ярчайший пример технического и спортивного мастерства. Экипажи «КамАЗ-мастера» становились неоднократными победителями международных ралли и супермарафонов. Заводская команда шестнадцать раз выигрывала неформальный чемпионат мира среди производителей грузовых автомобилей — международный ралли-марафон «Дакар».

09:42 13.12.2019 В конце января 2018 г. Владимир Путин встретился с командой «КамАЗ-мастер». Глава государства лично поздравил гонщиков с очередной победой в ралли-рейде «Дакар-2018». Читайте также: Путину подарили модель «КамАЗа», победившего в ралли-рейде «Дакар»

09:43 13.12.2019 Облик нового поколения KAMAZ kamaz.ru

09:56 13.12.2019 Феврале 2019 г. Владимир Путин сообщил, что решение судей о дисквалификации экипажа Андрея Каргинова во время проходившего в январе ралли «Дакар» могло быть одним из способов борьбы с лидером. Читайте также: Путин счел борьбой с лидером дисквалификацию экипажа «КамАЗ» на «Дакаре»

10:08 13.12.2019 По мнению президента, российские средства массовой информации уделяют недостаточно внимания ярким победам команды «КамАЗ-мастер». Читайте также: Российские СМИ уделяют мало внимания победам «КамАЗ-мастер»: Владимир Путин

10:19 13.12.2019 В состав группы технологической цепочки ПАО «КамАЗ» входит несколько крупных заводов автомобильного производства. На набережночелнинской промышленной площадке расположены: литейный и кузнечный заводы, завод двигателей (ЗД), прессово-рамный завод (ПРЗ), автомобильный завод (АвЗ), ремонтно-инструментальный завод (РИЗ), Индустриальный парк «Мастер». Крупнейшие из дочерних предприятий за пределами города Набережные Челны: ПАО «НЕФАЗ» и ПАО «Туймазинский завод автобетоносмесителей» (Башкортостан).

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10:31 13.12.2019 Группа организаций ПАО «КамАЗ» объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья. Всего в группе технологической цепочки ПАО «КамАЗ» работает 35,7 тыс. человек.

10:48 13.12.2019 По итогам 2018 года компанией получена чистая прибыль в размере 1 млрд 588 млн рублей (АППГ — 3 млрд 455 млн рублей) (по МСФО). Консолидированная выручка группы организаций увеличилась на 19% по сравнению с 2017 годом и составила почти 187 млрд рублей.

11:03 13.12.2019 Общий объём инвестиций в развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей ПАО «КамАЗ» составил более 14 млрд рублей.

11:28 13.12.2019 На встрече с общественниками в Казани, состоявшейся 12 февраля 2019 года, Владимир Путин иронично прокомментировал популярную поговорку: «Говорят, что у нас в Татарстане куры денег не клюют…» На это президент России заметил: «Куры вообще денег не клюют». Читайте также: Путин пошутил в ответ на пословицу о курицах, не клюющих деньги в Татарии

11:52 13.12.2019 В ходе февральской поездки Владимир Путин посетил центр культуры и спорта «Московский» в Казани. На площадке центра прошла встреча главы государства с представителями общественности. Сайт Кремля

11:54 13.12.2019 KAMAZ-5490 kamaz.ru

12:17 13.12.2019 В ходе февральского визита Владимира Путина в Казань глава Татарии Рустам Минниханов рассказал ему о показателях социально-экономического положения республики. Также Владимир Путин и Рустам Минниханов в режиме видеоконференции дали команду к началу промышленной отгрузки бензинов с нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО» в Нижнекамске. На фотографии: Владимир Путин с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и действующим главой региона Рустамом Миннихановым kremlin.ru

12:24 13.12.2019 В 2018 году на внутренних и внешних рынках были реализованы 38 382 грузовых автомобиля и сборочных комплектов деталей КамАЗ (СКД) (за аналогичный период прошлого года, АППГ — 38 192 ед.).

12:34 13.12.2019 В 2018 году «КАМАЗу» принадлежало около 41% российского рынка тяжёлых грузовых автомобилей. По итогам 10 месяцев 2019 года доля компании на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн по данным регистраций достигла 45% против 41% годом ранее. Кроме того, по итогам 10 месяцев 2019 года доля КАМАЗа в сегменте магистральных тягачей выросла до 25% (по регистрациям).

12:42 13.12.2019 «ТАНЕКО» taneco.ru

12:47 13.12.2019 «КамАЗ» позиционируется на рынке грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн. За последние годы гамма выпускаемой продукции расширилась за счёт новых моделей и семейств автомобилей — от городских развозных грузовиков до автомобилей повышенной грузоподъёмности для эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 120 тонн. Кроме того, в 2018 году «КамАЗ» приступил к серийному производству электробусов. kamaz.ru

12:58 13.12.2019 Погода в Набережных Челнах сегодня, 13 декабря, установилась весьма приятная. Температура воздуха не опустилась ниже — 10 °C, практически отсутствуют ветер и осадки.

13:11 13.12.2019 ПАО «КамАЗ» имеет сборочные предприятия в Казахстане, Литве, Азербайджане, Индии. Сборка производится из сборочных комплектов деталей, поставляемых «КамАЗом».

13:12 13.12.2019 Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов автозавода «КамАЗ» с 40-летием выпуска первого грузовика.12.02.2016. kremlin.ru

13:18 13.12.2019 Газодизельная версия седельного тягача KAMAZ-5490 NEO kamaz.ru

13:42 13.12.2019 В преддверии майского визита Владимира Путина телеграм-каналы писали, что частые посещения Татарии — это демонстрация поддержки Рустаму Минниханову и подчёркивание значимости региона. «Визит первого лица — важный показатель. С одной стороны, Путин демонстрирует свою поддержку Рустаму Минниханову, с другой — подчеркивается особая значимость Татарстана, который второй раз стал центральным регионом в фундаментальных вопросах государства. На этот раз оборонных», — выразил мнение крупный телеграм-канал «Шалтай-Бабай». Читайте также: Казань ждёт Путина на совещание по оборонно-промышленному комплексу 13 мая

13:48 13.12.2019 В Казахстане реализуются программы локализации производства деталей и узлов из состава сборочных машинокомплектов ПАО «КАМАЗ». На сборочном предприятии компании «Аутобаги» (Литва) осуществляется сборка автомобилей экологического класса «Евро-6». Прорабатываются проекты по возобновлению сборки автомобилей КАМАЗ на сборочных предприятиях в Иране и Вьетнаме.

14:02 13.12.2019 13 мая 2019 года президент РФ побывал в Казани в ходе серии совещаний по военно-оборонному комплексу. В ходе этой поездки Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Президент ознакомился с образцами современной авиатехники и пообщался с работниками предприятия. kremlin.ru

14:12 13.12.2019 Крупнейшие потребители продукции ПАО «КАМАЗ» в России — «ГАЗПРОМ», «ЛУКОЙЛ», «СУЭК», «ТНК» и другие.

14:16 13.12.2019 ПАО «КамАЗ» осуществляет экспорт автомобилей, СКД (сборочные комплекты деталей) и запасных частей в более чем 40 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы, Латинской Америки.

14:32 13.12.2019 Во время майского визита Путина в Казань главе государства показали, в частности, модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22. Президент также поднялся на борт вертолёта Ми-38Т. Читайте также: Владимир Путин в Казани ознакомился с образцами авиатехники

14:34 13.12.2019 KAMAZ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM]

14:41 13.12.2019 По итогам 2018 года основными экспортными рынками ПАО «КАМАЗ» стали Средняя Азия, Казахстан, а также Юго-Восточная Азия. Кроме того, в январе 2018 года были осуществлены первые поставки автомобилей КАМАЗ на новый для компании экспортный рынок — Филиппины.

14:51 13.12.2019 По состоянию на 1 декабря 2019 года дилерская сеть «КамАЗа» в России насчитывает 164 субъекта, из них дилеров статуса 3S (продажа автомобилей, запасных частей, сервис) — 55, дилеров 2S автомобили (продажа автомобилей и сервис) — 31, дилеров статуса 2S запасные части (продажа запчастей и сервис) — 25, дилеров статуса 1S (только сервис) — 35, дистрибьюторов по реализации запасных частей — 18.

14:52 13.12.2019 Владимир Путин выступит сегодня на митинге в честь пятидесятилетнего юбилея КамАЗа. Указатели в Набережных Челнах развешены по всему заводу. Цитата из канала youlistenedmayak

15:06 13.12.2019 Именно 13 декабря считается датой начала строительства автозавода в Набережных Челнах. Уже в феврале 1976 года с конвейера сошёл первый автомобиль КамАЗ.

15:08 13.12.2019 На торжественный митинг, посвящённый 50-летию предприятия, приглашены строители завода, ветераны производства. В целом в мероприятии, на котором ожидают президента России Владимира Путина, примут участие более 4 тыс. человек.

15:49 13.12.2019 Важным достижением КамАЗа в 2018 году стал выход на рынок Узбекистана. Создано новое совместное предприятие СП ООО «KAMAZ ASIA CENTER» с госкорпорацией АО «Узавтосаноат» по производству, продаже и постпродажному обслуживанию грузовых автотранспортных средств под маркой КамАЗ.

15:58 13.12.2019 В преддверии визита Путина в Татарию прибыл министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На территории ОЭЗ «Алабуга» он посетил завод ООО «Форд Соллерс Елабуга», где осмотрел производственную площадку автомобилей представительского класса Aurus. Читайте также: Минниханов вручил главе Минпромторга РФ орден за заслуги перед Татарией

16:01 13.12.2019 За 50 лет работы КамАЗ выпустил 2,311 млн автомобилей.

16:16 13.12.2019 Владимир Путин прилетел в Набережные Челны, сообщает журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своем канале в Telegram.

16:31 13.12.2019 По словам официального представителя Казанского кремля Лилии Галимовой, визит президента России в Набережные Челны будет кратким. Однако она добавила, что все визиты главы государства оцениваются как серьёзное внимание к региону — одному из экономических и промышленных центров страны, сообщает «Бизнес-online».

16:34 13.12.2019 Тем временем в цехах КамАЗа готовятся к встрече с президентом РФ. Работники даже подготовили место, где должен стоять Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками предприятия. Место указано надписью KAMAZ.

16:46 13.12.2019 Читайте также: Визит Путина в Татарию будет кратким

16:48 13.12.2019 Денис Мантуров на заводе ООО «Форд Соллерс Елабуга». minpromtorg.gov.ru

17:04 13.12.2019 Сразу по прибытии Путин отправился на завод по производству каркасов кабин ПАО «КамАЗ». Далее планируется посетить завод двигателей, где президенту покажут разработку КамАЗ — шестицилиндровый двигатель Р6. Также глава государства осмотрит выставку автопроизводителя. Митинг состоится на основном конвейере завода.

17:21 13.12.2019 Владимир Путин прибыл с визитом в Набережные Челны. 13.12.2019 . nabchelny.ru

17:32 13.12.2019 В аэропорту Путина встретили полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Татарии Рустам Минниханов и другие официальные лица.

17:36 13.12.2019 Борт №1 в международном аэропорту «Бегишево». Фото: пресс-служба главы Татарии

18:06 13.12.2019 Читайте также: Путин рассказал о самом важном в уходящем году

18:07 13.12.2019 На сегодняшний день искусственное снижение ипотечной ставки является опасным, однако заниматься этим вопросом всё равно необходимо. Об этом в ходе визита в Набережные Челны заявил президент РФ Владимир Путин. «Ипотечная ставка, и вообще любая ставка банка, она связана с конкретными условиями и, в первую очередь, с инфляцией», — сказал Путин. Об этом: Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке

18:10 13.12.2019 Нынешних мер по поддержанию рождаемости в России недостаточно, и работа в этой сфере будет продолжаться. Об этом в ходе визита в Набережные Челны заявил президент РФ Владимир Путин. «Эти меры создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно», — сказал Путин. Читайте также: Путин раскритиковал меры по поддержанию рождаемости

18:17 13.12.2019 Владимир Путин на митинге в Набережных Челнах поздравил коллектив КАМАЗа с 50-летием уникального предприятия. «Какой вы замечательный создаете продукт! Мы гордимся вашим брендом в стране, но КАМАЗ стал и международным брендом», — отметил Путин. «Мы гордимся вашими результатами. С праздником вас, с 50-летием «КАМАЗА»!, — сказал президент.

18:21 13.12.2019 Президент РФ Владимир Путин поздравил работников «КамАЗа» с юбилеем завода. Соответствующее поздравление он озвучил в ходе выступления перед работниками завода. «Низкий поклон всем, кто заложил предприятие, вложил душу. Это рабочие, строители, учёные, которые в 1969 году начали проект. Сюда приехали люди со всего СССР, сложился уникальный коллектив. Вы все любите свой город, республику, и все вы с душой относитесь к нашей Родине — к России», — сказал Путин. Подробности в материале: Путин поблагодарил работников «КамАЗа» за их работу

18:22 13.12.2019 В 1969 году в Набережные Челны приехали люди со всего Советского Союза, напомнил в своей речи на КамАЗе президент России Владимир Путин. «Здесь сложился уникальный по своему составу коллектив. Конечно, все вы любите и свой родной город, и свою родную республику, Татарстан, и все вы с душой относитесь к нашей большой общей родине — России. Здесь работали и работают люди самых разных национальностей, вероисповеданий, люди разных возрастов. Такой замечательный сплав получился. Очень энергичный, устремленный вперед», — сказал Путин.

18:25 13.12.2019 Владимир Путин отметил, что о КамАЗе узнали во всем мире — в том числе благодаря достижениям спортивной команды «КамАЗ-Мастер». По его словам, они из года в год показывают уникальные результаты, «не жалеют себя на престижных международных соревнованиях». Он поздравил спортсменов с их победами и поблагодарил всех сотрудников КамАЗа. «Мы все, вся страна, гордимся вашими результатами», — сказал Путин.

18:27 13.12.2019 Владимиру Путину показали новейший Камаз. КАМАЗ-54 907. kamaz.ru

18:35 13.12.2019 Сегодня «КамАЗ» — один из крупных машиностроительных комплексов, известных в мире, и для этого много делает президент России Владимир Путин и правительство страны, отметил, выступая на митинге госсоветник Татарии Минтимер Шаймиев. Читайте также: Шаймиев поздравил «КамАЗ» с 50-летием

18:36 13.12.2019 Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал свой 2019 год как «трудовой». Об этом он заявил в Набережных Челнах в ходе общения с работниками завода «КамАЗ». »Уходящий год был таким, трудовым. Важно проанализировать всё, что произошло в году уходящем, и после этого можно будет сказать, что же было самым важным событием в жизни страны и каждого человека», — сказал Путин. Читайте подробнее: Путин подвёл личные итоги 2019 года

19:40 13.12.2019 «Это новый уровень, новое качество», — заявил президент России Владимир Путин, осматривая производственные мощности завода КамАЗ. Путин подчеркнул, что удалось локализовать 83% производства. «Это значит, что мы работали не зря», — уверен президент. Читайте также: Путин оценил производственные мощности КамАЗа

19:46 13.12.2019 Владимир Путин оставил подпись на новейшем тягаче КамАЗ Continent, сообщает газета «Вести КамАЗа».

19:49 13.12.2019 Пожар, произошедший на заводе «КамАЗ» в 1993 году, сильно подпортил работу предприятия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным. Путин признался в том, что он помнит, в каком состоянии находился завод в конце 90-х — начале 2000-х годов. «И то, что за эти годы произошло, — как птица феникс, завод восстал и приобрел совершенно иные очертания не только внешне, но и по содержанию, и качеству», — сказал Путин. Об этом: Путин сравнил возрождение «КамАЗа» с птицей Фениксом

20:09 13.12.2019 Во время посещения автоконцерна «КамАЗ». kremlin.ru

20:10 13.12.2019 Рабочие автоконцерна «КамАЗ» и Владимир Путин. kremlin.ru

20:12 13.12.2019 Владимир Путин на заводе «КамАЗ». kremlin.ru

20:45 13.12.2019 Президент Владимир Путин и рабочие автоконцерна «КамАЗ». kremlin.ru

20:46 13.12.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, каким был для него уходящий 2019 год. Читайте подробнее: Путин рассказал, каким для него был 2019 год

20:47 13.12.2019 Официальный аккаунт президента РФ в Twitter разместил видеозапись выступления Владимира Путина в Набережных Челнах на митинге по случаю 50-летия автозавода «КамАЗ». https://twitter.com/KremlinRussia/status/1205542424396881920

20:53 13.12.2019 С ходе встречи с президентом глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов попросил о содействии при выделении дополнительных средств на развитие производственных мощностей КамАЗа. По его словам, в течение последних трёх лет на модернизацию предприятия было направлено 54 млрд рублей. Но этого недостаточно. Читайте также: Чемезов попросил Путина выделить деньги на развитие КамАЗа

21:01 13.12.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин затруднился ответить на вопрос трудового коллектива завода «КамАЗ» о том, что стало для него самым знаменательным событием 2019 года, но зато сказал, что, без сомнения, самым главным событием 2020 года станет празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Читайте подробнее: Путин назвал главное событие будущего 2020 года

21:09 13.12.2019 Сегодня число газовых автозаправок позволяет беспроблемно передвигаться по европейской части России, заявил на встрече с президентом глава КамАЗа Сергей Когогин. Компания провела опрос и выяснила, где на магистралях необходимы новые газовые заправки. Эта информация передана главе Газпрома Алексею Миллеру. Читайте также: Газовые автозаправки установит Газпром в РФ по договорённости с КамАЗом

21:10 13.12.2019 Владимир Путин на встрече с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Фото kremlin.ru

21:24 13.12.2019 В ходе встречи с главой Татарии Рустамом Миннихановым обсуждался результат российской сборной по итогам мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills, который в этом году прошёл в Казани. Читайте также: Минниханов поблагодарил Путина за чемпионат WorldSkills

21:31 13.12.2019 Владимир Путин на торжественном митинге, посвящённом 50-летию завода «КамАЗ» (Цитата видео kremlin.ru)

21:43 13.12.2019 На встрече президента России Владимира Путина с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и главой КамАЗаСергеем Когогиным зашла речь о филиале Казанского университета в Набережных Челнах. По словам главы автогиганта, университету необходимы средства на создание серьезной исследовательско-материальной базы и строительство общежития. Читайте также: Путин обещал помочь филиалу Казанского университета

21:45 13.12.2019 Владимир Путин и Сергей Чемезов. kremlin.ru

21:49 13.12.2019 На рабочей встрече с главой Татарии Рустамом Миннихановым президент Российской Федерации Владимир Путин отметил хороший прогресс по результатам участия российской сборной в мировом первенстве WorldSkills. Читайте также: Российская сборная WorldSkills показала большой прогресс — Путин

21:52 13.12.2019 Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ-2020. kremlin.ru

22:00 13.12.2019 Рабочая встреча Владимира Путина и Рустама Минниханова. kremlin.ru

22:01 13.12.2019 Наладчик автоматических линий завода «КамАЗ» Сергей Голубев поделился с Владимиром Путиным рассказом о том, что долго прожил в родном для президента Петербурге, но потом решил вернуться в Набережные Челны. «Очень долго прожил в Петербурге, я там получил образование. Я уехал отсюда с лёгким сердцем, потому что наш город… Как правильно объяснить? Метро «Пионерская» в Петербурге — спальный район. Жить можно, жить можно хорошо, но почему-то хочется уехать. Я вернулся <…> В город можно вернуться, где оставил своё сердце», — рассказал Голубев. «По поводу Петербурга. Я к вам летел из аэропорта на вертолёте, уже стемнело, в 5 часов уже темнеет, и обратил внимание на то, что город с вертолёта очень красиво выглядит, особенно вечером: ровные улицы, проспекты, хорошие развязки. Мне сразу пришло в голову, что в этом смысле это похоже на Петербург. Коллеги подсказали, что архитекторы из Петербурга его в своё время планировали», — отреагировал Владимир Путин.

22:03 13.12.2019 Владимир Путин во время посещения автоконцерна «КамАЗ». kremlin.ru

22:32 13.12.2019 Глава Татарии Рустам Минниханов доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Татарии и подвел первые итоги уходящего года. Путин интересовался работой мобильных поликлиник, кадетскими школами, ремонтом жилого фонда. Читайте также: Минниханов доложил Путину о ситуации в Татарии

22:45 13.12.2019 Рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Фото kremlin.ru