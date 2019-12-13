Минск, 13 декабря, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Белорусские милиционеры установили, что демонстрация плакатов с русофобскими лозунгами во время массовых мероприятий не является основанием для возбуждения уголовного дела об экстремизме. Об этом проинформировал одного из заявителей начальник РУВД Центрального района города Минска полковник милиции Артур Шахлай.

Иван Шилов ИА REGNUM Национализм в Белоруссии

Поводом для обращения стала демонстрация плакатов русофобского содержания во время массовых мероприятий, организованных местными оппозиционерами. Возмущённая общественность высказалась в соцсетях и направила обращения в органы государственной власти и управления.

Minsk.mvd.gov.by Шахлай Артур Владимирович

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В письме от 4 декабря Центральное РУВД проинформировало заявителя (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранены): «В ходе проведения проверки было установлено, при проведении предвыборного пикетирования 06.10.2019 по пл. Свободы, 2А в г. Минске, фактов распространения сведений, призывов или совершения иных действий формирующих чувства отчуждения, недовольства, озлобленности и мести у людей разных национальностей, рас и религий, не установлено».

«На основании п.2 ч.1 ст.29 УПК Республики Беларусь принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в письме.

Ответ из Центрального РУВД

К нему прилагается «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела» от 02.12.2019, которое составил старший инспектор по обеспечению охраны общественного порядка ООПП Центрального РУВД майор милиции Шантыр Д. П., также присутствует подпись его шефа — начальника ООПП Центрального РУВД, коим указан подполковник милиции Ткачев М. М.

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Милиционеры выяснили также: участвовавший в митинге несовершеннолетний Трусов И. О. держал плакат формата с надписью: «Ты бяжы м***ль пракляты с беларускай натай хаты — ты бяжы аж да крамля меней будзе м***ля!». Такое поведение, как отмечено в документе, «не соответствовало цели проводимого пикетирования».

Троцкого предупредили по линии окружной избирательной комиссии. Трусов, как несовершеннолетний, отделался составлением «протокола в отношении его родителей» об административном правонарушении.

«Следует отметить, что общественная опасность преступления разжигания расовой, национальной, религиозной вражды или розни заключается в том, что это преступление создает реальную угрозу для человечества как такового, а также международного мира и безопасности. С объективной стороны данное преступление характеризуется совершением действий, направленных на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства», — констатировал белорусский милиционер Шантыр.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с.1

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с.2

Вероятно, вышеприведённый абзац скопирован из комментария к УК, так как именно в этом фрагменте постановления нет ошибок. Затем следует вывод, отражающий последствия отмены обязательного изучения логики в белорусских вузах:

«При таких обстоятельствах орган уголовного преследования объективно приходит к выводу о том, что в действиях гр-на Трусова И. О., отсутствует состав преступления, предусмотренного ст.130 УК Республики Беларусь, поскольку слово «м…ль» не относится к определенной национальности, при этом фактов распространения сведений, призывов или совершения иных действий, формирующих чувства отчуждения, недовольства, озлобленности и мести у людей разных национальностей, рас и религий, не установлено».

На основании изложенного и со ссылкой на УПК правоохранительный орган постановил: «В возбуждении уголовного дела по ст.130 УК Республики Беларусь, отказать в связи с отсутствием состава преступления на основании п.2ч.1 ст.29 УПК Республики Беларусь».