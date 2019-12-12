Салехард, 12 декабря, 2019, 22:19 — ИА Регнум. В столице Ямала предприниматель построил по договору с многодетной матерью кривой дом. Когда женщина предъявила претензию, он стал ей указывать на условия договора, составленный с нарушением закона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Общероссийского народного фронта по ЯНАО.

Штаб ОНФ по ЯНАО Такие дома строят в Салехарде для многодетных семей

Весной 2018 года многодетная мать из Салехарда заключила с индивидуальным предпринимателем договор на строительство жилого дома. Общая смета составила более трёх миллионов рублей. Дом был построен, но в нём невозможно жить: не было исполнено должное утепление, в стенах были щели, здание стало сходить со свай.

Женщина направила застройщику претензию, но тот отказался возмещать нанесённый ущерб, указывая на условия договора. Тогда она обратилась в местный штаб ОНФ.

«Предприниматель не обеспечил жёсткую установку бруса дома на свайный фундамент, сваи попросту не выдерживают нагрузку. Наблюдается обледенение всего чердака из-за отсутствия гидроизоляции при постройке здания», — сообщил о недочётах член регионального штаба ОНФ Василий Рябиков.

Женщину проконсультировали для обращения в Роспотребнадзор и суд. Сотрудники Роспотребнадзора исследовали дом. Получилось, что ремонт непригодного дома обойдется в сумму, превышающую затраты на его строительство.

Нерадивый застройщик педалировал в судах на то, что при приёмке дома у многодетной матери не было претензий. В ходе разбирательства выяснилось, что в договоре были прописаны только общие технические условия жилой постройки без утверждённого проекта всей возводимой конструкции, без сметы перечня работ. В целом в содержании договора имелся целый ряд нарушений норм Гражданского кодекса РФ.

Суд, в итоге, обязал застройщика выплатить за некачественный дом около 4 млн рублей, разобрать строение и привести земельный участок в первоначальный вид.