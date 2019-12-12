Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 декабря, 2019, 19:36 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске в одной из школ появился «экран позора», на котором пишут имена провинившихся учеников и кратко описывают суть проступка. В паблике «НЕтипичные родители Ноябрьска» развернулась дискуссия о правомочности руководства школы поступать таким образом с детьми, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/wall-1194685 Снимок «экрана позора»

Одни ноябряне назвали демонстрацию на экране «столбом позора», а также «самосудом за гранью», другие комментируют, мол, «поделом». Мнения по поводу данного вида наказания разделились.

В самой школе нововведение не комментируют. В паблике же пользователи советует родителям детей, попавших на «экран позора», обратиться в прокуратуру.