Глава самоуправления Калуги провел прием граждан
Калуга, 12 декабря, 2019, 19:29 — ИА Регнум. 12 декабря, в День Конституции РФ, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провёл приём граждан. Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, на приёме к главе города обратились жители дома № 17 по улице Московской по вопросу проведения капитального ремонта.
В настоящее время под номером 17 на улице Московской фактически расположены два вплотную стоящих дома: объект культурного наследия XVIII века и пятиэтажка, пристроенная в 80-е годы двадцатого века. В рамках подготовки к 650-летию Калуги запланирован масштабный ремонт домов центральной части города. Попал в программу ремонта и дом № 17 по улице Московской, в 2020 году в нём планируется отремонтировать фасад и кровлю, стоимость ремонта составит порядка 11 миллионов рублей.
Вместе с тем часть жителей пятиэтажного дома выступили против проведения капремонта, мотивируя это тем, что кровля их дома уже была отремонтирована. Рассматривается возможность разделения дома на два объекта с разными адресами. Ранее вопрос обсуждался на встрече жителей с городским головой.