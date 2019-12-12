В четверг, 12 декабря, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Соответствующую запись министр сделал на своей странице в Facebook. Позднее состоялась пресс-конференция с участием Арсена Авакова, а также президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Руслана Рябошапки. Как сообщало ИА REGNUM, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва своего автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве. В качестве журналиста Шеремет работал на российском телевидении в течение практически десяти лет. Последние пять лет своей жизни Шеремет жил работал на Украине. [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

19:14 12.12.2019 Запись главы МВД Украины Арсена Авакова в Facebook.

19:16 12.12.2019 В ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние события. «Есть ещё один вопрос — кто заказчик. Я уверен, что на этот вопрос обязательно найдётся ответ в следующий раз. Я очень хочу верить, что это уже будет третья, последняя встреча по поводу этого громкого дела, убийства Павла Шеремета. Третья. Мне не хочется, чтобы это было таким «сериалом»… Как мы говорили — для нас это очень приоритетное дело. К сожалению, таких дел в стране ещё много… Но я уверен, что так крепкое сотрудничество, которое есть между правоохранительными органами, — оно нам найдёт обязательно выводы… И обязательно все преступники будут за решеткой. Это и есть ответ на вопрос — «для чего все мы вместе работаем?» — сказал Зеленский.

19:18 12.12.2019 Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о том, что раскрытие убийства Павла Шеремета повлияет на продолжение работы главы МВД Арсена Авакова на его должности. «У нас серьёзное дело — убийство Шеремета. Ни один порядочный человек никаких договорённостей «на крови» не делает», — сказал Зеленский.

19:26 12.12.2019 По словам первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля, убийство Павла Шеремета совершалось с целью дестабилизации на Украине. «Следствие рассматривало четыре версии… Позже остановилось на одной — убийство с целью социально-политической дестабилизации ситуации на Украине», — сказал Коваль.

19:28 12.12.2019 Как отметил первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль, в расследовании убийства Шеремета участвовали представители ФБР США. По его словам, специалисты провели 800 выемок документов и информации, а следователи допросили три тысячи человек.

19:44 12.12.2019 Следствие подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета пятерых человек: это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и супруги Владислав и Ирина Грищенко. Отмечается, что специалисты вышли на след подозреваемых посредством изучения всех материалов дела, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения. В работе украинским специалистам помогали их британские коллеги.

19:45 12.12.2019 Отмечается, что, по версии следствия, взрывное устройство под автомобиль Павла Шеремета закладывали Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко.

19:47 12.12.2019 Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следствию предстоит выяснить заказчика преступления. «На самом деле страна ещё должна услышать ответ на то, кто же был инициатором или организатором этого ужасного преступления», — сказал Рябошапка.

19:56 12.12.2019 Фотография подозрения Яне Дугарь. Фото: Telegram-канал Klymenko Time

20:07 12.12.2019 Глава МВД Украины Арсен Аваков на пресс-конференции в Киеве допустил возможность своей отставки после завершения расследования убийства журналиста Павла Шеремета. «У меня есть одна договоренность (с президентом Владимиром Зеленским — прим. ИА REGNUM) — работать честно, других нет. И не факт, что после этого дела и после ряда других завершенных дел мне не захочется попросить об отставке», — сказал Аваков. Об этом: Глава МВД Украины Аваков не исключил своей отставки

20:08 12.12.2019 Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, бывшая участница АТО, ныне — контрактник. Фото: Telegram-канал Klymenko Time. По версии следствия она, в частности, вела фотосъёмку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

20:12 12.12.2019 К организации убийства журналиста Павла Шеремета могут быть причастны власти России, заявил 12 декабря на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков. По его словам, основанием для таких подозрений можно считать совместную работу Шеремета с Борисом Немцовым, а также публикация нескольких статей, «обличающих режим в соседней державе». Читайте также: Аваков заявил о причастности России к убийству журналиста Шеремета

20:16 12.12.2019 Ещё один подозреваемый в убийстве Павла Шеремета — известный на Украине музыкант, волонтёр, участник АТО и сержант Сил спецопераций Украины Андрей Антоненко (фото — «Народна правда»). Меломанам он известен по участию в группах DAZ Machine и Riffmaster. В составе последней Антоненко записал песню «Тихо прийшов, тихо пішов», ставшую неофициальным гимном украинских карателей. Антоненко был достаточно известной медиаличностью — в частности, неоднократно появлялся в украинском телеэфире, а однажды даже был удостоен похвалы от бывшего на тот момент президентом Украины Петра Порошенко. «С первых дней войны он помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил специальных операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций», — сказал Порошенко.

20:31 12.12.2019 Ещё одна задержанная — Юлия Кузьменко (фото: Telegram-канал Klymenko Time). На фотографии она позирует с Олегом Сенцовым. По версии следствия, именно Кузьменко и Антоненко стали теми, кто подложил взрывчатку под машину Шеремета. В украинских СМИ Кузьменко тоже достаточно узнаваемая личность — она позиционировалась как волонтёр так называемой «АТО» и «известный медик». На фотографиях, которые можно найти в сети, Кузьменко позирует в одежде фирмы SvaStone, популярной среди украинских ультраправых, а также в футболке фирмы Wotanjugend, которой управляет окружение российской ультраправой группы М8Л8ТХ, переехавшей в 2014 году на территорию Украины.

20:54 12.12.2019 Владимир Зеленский на брифинге МВД Украины. Фото: president.go.ua

21:36 12.12.2019 В ходе брифинга первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль также рассказал, что подозреваемые в убийстве Павла Шеремета в ходе разговоров намеревались найти «сакральную жертву» среди известных личностей. «Подозреваемые обсуждали сценарий по дестабилизации ситуации в стране путем избрания сакральной жертвы из круга известных и популярных в обществе людей, в частности, женщин, что, по их расчётам, должно было всколыхнуть общество», — сказал Коваль. В частности, в ходе телефонных бесед подозреваемые планировали избрать подобной жертвой свою знакомую, известную на Украине волонтёрку Марусю Зверобой. Голос, который, как предполагается, принадлежал Юлии Кузьменко, предлагал похитить детей Зверобой либо избить женщину.

21:44 12.12.2019 Также в ходе брифинга были опубликованы выдержки из телефонных бесед подозреваемых, по которым стало известно, что они вынашивали планы обстрела Киева из «Градов». В частности, голос, который, как предполагается, принадлежал Юлии Кузьменко, произнёс следующую фразу: «Я очень хочу, чтобы это случилось, мне этого Киева не жалко вообще». В ответ на данную фразу собеседник отмечает, что для того чтобы «привести Киев в норму, надо 4−5 кассет «Градов».

21:45 12.12.2019 Брифинг по делу об убийстве Павла Шеремета. Фото: mvs.gov.ua

21:50 12.12.2019 Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в своём аккаунте в Twitter заявил о надежде на скорейшее раскрытие убийства Павла Шеремета. https://twitter.com/OSCE_RFoM/status/1205174568039649280 «Я слежу за сегодняшним развитием в расследовании убийства Павла Шеремета на Украине, произошедшем 20 июля 2016 года. Я надеюсь, вскоре она привлёчет к ответственности убийц и преступников», — написал Дезир.

21:52 12.12.2019 Тем временем Киевский городской совет принял решение о присвоении имени Павла Шеремета одному из городских скверов. «Соответствующий земельный участок был выбран по предварительному согласованию с близкими погибшего», — говорится в сообщении пресс-службы Киевского горсовета. Сквер расположен на пересечении Рейтарской и Стрелецкой улиц в Шевченковском районе Киева.

21:59 12.12.2019 В интервью интернет-изданию «Страна.ua» мать Павла Шеремета, Людмила Шеремет, заявила, что смотрела брифинг по делу об убийстве журналиста в прямом эфире. «Я, конечно, желаю, чтобы и силовые структуры, и президент всё-таки показали украинскому народу, что они способны защитить каждого украинца от произвола. А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык…» — сказала Шеремет.