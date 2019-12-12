Санкт-Петербург, 12 декабря, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Дальнейшую судьбу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором 12 декабря произошел масштабный пожар, можно будет определить только после полной ликвидации огня и детального осмотра корабля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал информированный источник, близкий к ВМФ и кораблестроительной отрасли.

Mil.ru Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

«Надо ждать результатов осмотра. До получения результатов работы комиссии просто бессмысленно что-то гадать», — отметил собеседник агентства.

В то же время он высказал мнение, что ремонт авианосца необходимо продолжить до полного завершения, поскольку с наличием в боевом составе ВМФ России такого корабля связан престиж страны.

«Построить новый авианосец пока что невозможно. Надо просто сохранять палубную авиацию на том, что есть», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что без «Адмирала Кузнецова» это сделать невозможно, даже при наличии у ВМФ наземного авиационного испытательного тренировочного комплекса «НИТКА» в Крыму.

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«Лётчиков палубной авиации без корабля не сохранить, так как даже на полностью исправном крейсере не всё ладно в части подготовки, — отметил источник. — Не к китайцам же и индусам проситься».

Собеседник агентства также не исключил, что после сегодняшнего ЧП в руководстве структур, причастных к ремонту авианесущего крейсера, могут произойти серьезные кадровые перестановки.

Напомним, по последним данным, количество пострадавших при возгорании на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 12 человек. В числе пропавших без вести — трое. На данный момент идёт проливка места пожара.