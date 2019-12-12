Авианосец надо вернуть в строй, иначе Россия потеряет палубную авиацию
Санкт-Петербург, 12 декабря, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Дальнейшую судьбу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», на котором 12 декабря произошел масштабный пожар, можно будет определить только после полной ликвидации огня и детального осмотра корабля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал информированный источник, близкий к ВМФ и кораблестроительной отрасли.
«Надо ждать результатов осмотра. До получения результатов работы комиссии просто бессмысленно что-то гадать», — отметил собеседник агентства.
В то же время он высказал мнение, что ремонт авианосца необходимо продолжить до полного завершения, поскольку с наличием в боевом составе ВМФ России такого корабля связан престиж страны.
«Построить новый авианосец пока что невозможно. Надо просто сохранять палубную авиацию на том, что есть», — сказал специалист.
Он подчеркнул, что без «Адмирала Кузнецова» это сделать невозможно, даже при наличии у ВМФ наземного авиационного испытательного тренировочного комплекса «НИТКА» в Крыму.
Читайте также: Лётчики палубной авиации Северного флота начали тренировки в Крыму
«Лётчиков палубной авиации без корабля не сохранить, так как даже на полностью исправном крейсере не всё ладно в части подготовки, — отметил источник. — Не к китайцам же и индусам проситься».
Собеседник агентства также не исключил, что после сегодняшнего ЧП в руководстве структур, причастных к ремонту авианесущего крейсера, могут произойти серьезные кадровые перестановки.
Напомним, по последним данным, количество пострадавших при возгорании на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 12 человек. В числе пропавших без вести — трое. На данный момент идёт проливка места пожара.