Колпино, Санкт-Петербург, 12 декабря, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову показали, как ремонтируют высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка». Для этого градоначальник посетил 12 декабря депо «Металлострой» в Колпинском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Цех по обслуживанию «Сапсанов»

В цехе проводят ревизию и восстановление поездов, если какое-то ЧП случилось во время движения. Специальные мощные домкраты позволяют поднять все 10 вагонов «Сапсана» одновременно, что существенно сокращает время на обследование и замену всех 20 тележек, а значит, и время простоя поезда.

Во время ревизии в депо полностью подвергается проверке ходовая часть, колесные пары под поездом. Каждые 2,5 года их необходимо менять. Двигатели же отвозят на территорию компании «Сименс Электропривод» в Петербурге.

На данный момент в России пассажиров перевозят 16 «Сапсанов», соединяющих Москву, Петербург и Нижний Новгород.

Заметим, на полях Петербургского международного экономического форума в 2019 году было подписано соглашение на поставку еще на 13 поездов. Депо «Металлострой» способно обслуживать их круглосуточно 7 дней в неделю. Здесь работают около сотни человек, инвестиции в предприятие составили порядка 55 млн евро.