Ярославль, 12 декабря, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области простило бюджетный долг Угличского муниципального района. Постановление об этом подписал и.о. председателя правительства региона Роман Колесов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего списаны долги по 11 кредитным договорам. В правительстве региона не смогли оперативно назвать сумму прощенного долга. Между тем задолженность Угличского района перед департаментом финансов Ярославской области по этим договорам составляла на 1 ноября 2019 года более 330 млн рублей. Эти данные размещены на официальном сайте Угличской администрации. Судя по всему, эта сумма и была списана.

Всего Угличский район был должен областному бюджету 444 млн рублей на 1 ноября и еще 17 млн — коммерческим банкам. Всего бюджет района на 2019 год составляет 1 млрд 580 млн рублей. Таким образом региональные власти освободили район от значительной долговой нагрузки.

Это первый факт такого масштабного прощения долгов властями Ярославской области за последние годы. Значительную кредитную нагрузку также имеют Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский.