Москва, 13 декабря, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Неужели все, кто мог, уже взяли ипотеку? О правомерности этого вывода на основании данных о состоянии строительной отрасли в России рассуждает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилищный кредит

По данным агентства новостей «Строительный бизнес», состояние жилищного строительства в РФ на первый год реализации нацпроекта «Жилье» характеризуется ёмким словом — провал. Запланировано было на 2019 год выдать 1,5 млн ипотечных кредитов, а выдано всего лишь 600 тысяч, причем падение, если разложить его по месяцам года, нарастает. Уже в сентябре активность составила всего лишь порядка трети от запланированной.

Итак, те 12% российских граждан, которые живут в крупных городах и имеют зарплату более 50 тыс. в месяц, похоже, уже связали свои жизни с ипотекой. Для всех остальных сия операция просто не имеет смысла, ибо расплатиться при меньшей зарплате, по мнению упомянутого АН, просто невозможно. Эксперты полагают, что спад только продолжит нарастать во всех регионах — кроме Москвы, в которую продолжает бежать население. А вот в Республике Алтай, например, строительный спад составил 50%, в Томской области — 37%, а жители Камчатки жалуются, что жилья там не строится вообще.

При таких условиях российская периферия, не говоря уже о глубинке, никогда не сможет расплатиться за строительство нового жилья, а значит, не видать ей его как своих ушей. Так что же — Россия схлопнется до размеров Москвы и области или «агломератизация» всё же будет остановлена?

Читайте статью Галины Смирновой «Строительство на дне. Монополия, агломерация и бедность душат рост».