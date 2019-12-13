Москва, 13 декабря, 2019, 03:11 — ИА Регнум. В России продолжает уменьшаться число выданных ипотечных кредитов, причем падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года измеряется уже десятками процентов. О том, почему строить жилье в России становится невыгодно, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против реновации

Первоисточник проблемы — это агломерационный подход, когда крупный город, назначенный агломерацией, начинает сосать соки из остальной страны, получая дотации под пребывающих в него переселенцев, в то время как те места, откуда эти люди вынуждены бежать из-за безработицы и обвала инфраструктуры, продолжают бедствовать. Невероятно, но развитие агломераций продолжает оставаться одним из ведущих подходов к развитию территории РФ, а вице-премьер Виталий Мутко поручил Минэкономразвития и Минюсту законодательно закрепить понятие агломерации.

Всем, кроме большинства граждан, агломерации удобны. Начальству позволяют повышать свой статус, управляя не просто какой-то территорией, а особенной, а бизнесу — строить для запланированных беглецов с периферии сразу огромными коробками-микрорайонами. Беда только в том, что чем дальше, тем меньше становится таких возможностей. И теперь ситуация со строительством с прицелом на ипотечный выкуп жилья упирается в схлопывающийся спрос.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Строительство на дне. Монополия, агломерация и бедность душат рост».