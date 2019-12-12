Ярославль, 12 декабря, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля прокомментировала ситуацию с оплатой содержания снежной свалки в Красноперекопском районе в ноябре 2019 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство по муниципальному заказу Ярославля приняло работы по этой статье у МУП «Городское спецавтохозяйство» на 638 тысяч рублей. При этом снега в городе практически не было.

Снег

Но городские власти уверяют — он был. И даже вывозился на свалку.

«В период снегопадов, прошедших 30.10 — 2.11.2019 с объектов улично-дорожной сети города Ярославля вывезено порядка 620 м3 снега», — сообщили в мэрии города.

Кроме того, в мэрии говорят, что содержание снежной свалки подразумевает не только складирование снега.

«При подготовке снежной свалки МУП «ГСАХ» г. Ярославля произведены работы: — по планировке территории и подъездных путей; установлена бытовка; установлен шлагбаум в целях ограничения въезда сторонних машин; оборудовано уличное освещение; организована круглосуточная работа бульдозера; организована круглосуточная работа контролеров; ежедневно ведется журнал учета принятого снега», — сообщили в мэрии города.