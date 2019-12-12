Вашингтон, 12 декабря, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Американское тюнинг-ателье Factory Five Racing представило свою новую модель F9R. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Factoryfive Factory Five Racing F9R

Это авто было в разработке уже давно. И вот наконец создание его завершилось. Новинка имеет огромный 9,5-литровый двигатель V12 от Race Cast Engineering мощностью 765 «лошадей» и 940 Нм. Стоит отметить, что это один из немногих трековых спорткаров, который имеет допуск на общие дороги.

Весит двигатель 265 кг с чугунным блоком. Есть ещё легкосплавная версия, которая весит 191 кг.

Информацию о коробке передач автопроизводитель пока не сообщает. Есть вероятность, что в авто будет установлена преселективная 6-скоростная трансмиссия.

Также сообщается, что суперкар будет оснащаться современным оборудованием.

Ранее британское тюнинг-ателье Overfinch представило окрашенный в изумрудный цвет рестайлинговый вседорожник Land Rover Defender. Тюнеры снабдили авто грузовой платформой с креплением для запасного колеса, а также множеством других «примочек».

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