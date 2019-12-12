Санкт-Петербург, 12 декабря, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы обвиняемого в убийстве петербургского историка Олега Соколова, направил ходатайство в Следственный комитет РФ с требованием допросить женщину, сообщившую в соцсети о домогательствах со стороны Соколова, произошедших около 15 лет назад, когда она была студенткой СПбГУ.

ИА REGNUM Александр Почуев

Адвокат считает, что на его клиента намеренно клевещут, целенаправленно организуют против него травлю, чтобы повлиять на ход следствия и общественное мнение.

«Все якобы «потерпевшие» лица, оговаривающие моего подзащитного, будут допрошены, дадут расписку об уголовной ответственности о даче заведомо ложных показаний и, в случае клеветы, понесут установленную законом ответственность», — сообщил Почуев журналистам 12 декабря, приведя ссылку на публикацию о домогательствах Соколова к его бывшей студентке.

«Первое ходатайство о допросе «первой ласточки» направлено сегодня мною в СК РФ», — заявил адвокат.

Напомним, Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве, он будет находиться под стражей как минимум по 8 января 2020 года. Сейчас Соколов проходит психиатрическую экспертизу в Москве.

На 16 декабря назначено заседание Санкт-Петербургского горсуда, который рассмотрит апелляцию адвоката Почуева на избрание Соколову меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявила, что Соколов пытается переложить вину за случившееся на жертву. Кроме того, защита Соколова пытается повлиять на общественность в интересах обвиняемого, считает Бакшеева.