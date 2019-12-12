Ярославль, 12 декабря, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Ярославская областная дума хочет вернуть контроль над приватизацией государственного имущества стоимостью от 5 до 50 млн рублей. Соответствующий законопроект внесен группой депутатов облдумы, входящих в фракцию «Единая Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Речь идет о поправках в закон «Об управлении и распоряжении имуществом Ярославской области». Они предполагают, что в программу приватизации, которую утверждают депутаты, включается имущество стоимостью более 5 млн рублей.

В настоящий момент этот порог составляет 50 млн. Имущество дешевле этой суммы региональные власти могут продавать без согласования с депутатами. Кроме того, эта сумма зафиксирована не в законе, а в постановлении правительства Ярославской области. Причем порог в 50 млн был установлен в октябре 2018 года. До этого утверждению в думе подлежали все сделки на сумму от 5 млн рублей. Эту норму и предлагают вернуть депутаты.