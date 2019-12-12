Санкт-Петербург, 12 декабря, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Появились первые фотографии новейшего атомного ледокола «Арктика», который 12 декабря вышел с Балтийского завода Санкт-Петербурга на первый этап ходовых испытаний в Финский залив Балтийского моря.

ГК Росатом Ледокол «Арктика»

Фотографии опубликованы в микроблоге госкорпорации «Росатом», по чьему заказу построен ледокол «Арктика».

https://twitter.com/rosatom/status/1205071374219456512

Напомним, первый этап ходовых испытаний продлится четыре дня. Ледокол идет на дизельном ходу, атомный реактор на этом этапе пока не задействован.

Напомним, «Арктика» — головной ледокол проекта 22 220. На Балтзаводе строятся еще два ледокола этого проекта «Сибирь» и «Урал». Всего планируется построить пять атомных ледоколов проекта 22 220.