Астана, 13 декабря, 2019, 02:15 — ИА Регнум. К этническим казахам-репатриантам в Казахстане относятся неоднозначно, рассказал в интервью корреспонденту ИА REGNUM казахстанский политолог Максим Казначеев. И если национал-патриотическая позиция состоит в том, что переселенцы нужны для повышения доли казахов среди населения (и, в логике представителей данной группы, для сохранения внутриполитической стабильности), то есть и другая сторона вопроса.

Молдахмет Кенбаев. Дорога отцов. 1964

Утвержденная 11 лет назад программа организованной репатриации была заморожена после 2011 года, и случилось так, что попытка властей работать в данном направлении — репатриационном — есть, а сам курс такой работы не всегда считается оптимальным. Срабатывает целый комплекс причин — экономических, социальных и психологических: помощь переселенцам в адаптации — это бюджетные затраты, это работа с людьми, как правило, не состоявшимися в социальном плане и порой считающими, что теперь, после переезда, «государство и общество всё и всегда им должны».

Максим Казначеев «В наиболее яркой форме это проявилось в 2006 году. Тогда на окраине Алма-аты произошли самозахваты земельных участков под жилищное строительство. Часть самозахватчиков были переселенцами. Другой пример — Жанаозен. В советские времена это был рабочий поселок вахтовиков, а сейчас стал 100 тысячным городом переселенцев. Люди туда ехали целенаправленно с мыслью о том, что будут работать нефтяниками. Это не шутка. У них нет квалификации, нет соответствующего образования, нет вообще ничего. Только желание зарабатывать много, не затрачивая усилий».

По словам политолога, это не единичные случаи, а распространенные настроения, которые, в том числе, и привели к несовпадению желаний переселенцев и возможностей государства.

Полный текст беседы читайте в статье Евгении Ким «Вам здесь не рады: Неудобная правда о репатриантах Казахстана и их будущем».