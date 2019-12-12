Калуга, 12 декабря, 2019, 13:42 — ИА Регнум. На заводе по производству автомобильных шин Continental, расположенном в калужском индустриальном парке «Росва», 12 декабря около 11:50 произошло возгорание с последующим задымлением в вентиляционной системе цеха вулканизации. Люди организованно покинули помещение, и обошлось без пострадавших, рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM официальный представил Главного управления МЧС России по Калужской области Юлия Шелкова.

Continental.ru На заводе по производству автомобильных шин Continental

Прибывшие на завод пожарные оперативно локализовали возгорание. По словам Шелковой, это уже второе возгорание за эту неделю на заводе. Так, в ночь на 9 декабря в подвальном помещении производственного корпуса загорелся мусор на площади два квадратных метра. Пламя тушили 34 пожарных и девять единиц специальной техники.

Напомним, калужский завод немецкой компании Continental занимается производством автомобильных шин для легковых и грузовых автомобилей.