Ярославль, 12 декабря, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Анастасия Костикова возглавит управление массовых коммуникаций ЦИК «Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в партии.

Страница Анастасии Костиковой в Facebook Анастасия Костикова

Ранее Костикова долгое время работала в Ярославской области, где возглавляла департамент общественных связей регионального правительства, а до этого — управление массовых коммуникаций региона.

В феврале 2019 года Костикова ушла из ярославского правительства в Москву, где работала в управлении по обеспечению деятельности Госсовета. По данным источника ИА REGNUM, Анастасия Костикова займется подготовкой к выборам в Госдуму России в 2021 году.