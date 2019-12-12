Ярославль, 12 декабря, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Проекты работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области на 2020 год сделало микропредприятие из Волгограда всего за три недели. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещенные на торговой электронной площадке.

Капремонт дома

Заказчиком являлся региональный фонд капремонта. Лот на 33,9 млн рублей предполагал разработку 190 проектов ремонта в городах, селах и деревнях Ярославской области, в том числе и отдаленных. При этом срок по всем работам был поставлен 21 рабочий день. Эксперты ИА REGNUM рассказали, что за такой срок подготовить проектно-сметную документацию в таком объеме невозможно. Единственным участником закупки стало ООО «Элеон» из Волгограда. С ним и был заключен контракт. По данным сервиса rusprofile.ru, компания была создана в 2018 году, имеет статус микропредприятия, численность работников за прошлый год составляла 1 человек. Контракт был заключен 11 ноября 2019 года.

В региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области сообщили, что все работы ООО «Элеон» сдало в срок, а сотрудников у нее много.

«Сейчас идет процедура приемки проектов собственниками и органами местного самоуправления. Большинство уже принято. Аукционы на разработку проектов впервые были выставлены с такими сжатыми сроками исполнения, но, как выяснилось, это вполне реально, если его выигрывает фирма с большим штатом. По срокам было принято такое решение, потому что в прошлые годы было много нареканий от депутатов и СМИ в адрес фонда, что конкурсные процедуры проходят поздно. Следовательно, сокращается срок на выполнение строительно-монтажных работ», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области.

Стоит отметить, что ООО «Элеон» уже разрабатывало проекты для регионального фонда капремонта. За 11 млн рублей делались проекты для 59 работ на объектах культурного наследия Ярославской области. Несмотря на то, что торги проходили в сентябре 2019 года, срок исполнения также был поставлен минимальный — 25 дней.

Сейчас в фонде капремонта обещают, что сжатые сроки разработки проектов позволят ускорить работы в 2020 году. При этом ранее неоднократно в фонде говорили, что одной из причин невыполнения работ являлась некачественная проектно-сметная документация.

Интересно, что сейчас в областной думе рассматривается проект закона об увеличении сроков перехода на специальный счет с 3 месяцев до года. Авторы законопроекта говорят, что за 3 месяца качественно подготовить проектно-сметную документацию невозможно. Но, как выясняется, что невозможно для жителей домов, возможно для регионального фонда.