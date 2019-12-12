Чудеса капремонта: в Ярославской области 190 проектов сделали за три недели
Ярославль, 12 декабря, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Проекты работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области на 2020 год сделало микропредприятие из Волгограда всего за три недели. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещенные на торговой электронной площадке.
Заказчиком являлся региональный фонд капремонта. Лот на 33,9 млн рублей предполагал разработку 190 проектов ремонта в городах, селах и деревнях Ярославской области, в том числе и отдаленных. При этом срок по всем работам был поставлен 21 рабочий день. Эксперты ИА REGNUM рассказали, что за такой срок подготовить проектно-сметную документацию в таком объеме невозможно. Единственным участником закупки стало ООО «Элеон» из Волгограда. С ним и был заключен контракт. По данным сервиса rusprofile.ru, компания была создана в 2018 году, имеет статус микропредприятия, численность работников за прошлый год составляла 1 человек. Контракт был заключен 11 ноября 2019 года.
В региональном фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области сообщили, что все работы ООО «Элеон» сдало в срок, а сотрудников у нее много.
Стоит отметить, что ООО «Элеон» уже разрабатывало проекты для регионального фонда капремонта. За 11 млн рублей делались проекты для 59 работ на объектах культурного наследия Ярославской области. Несмотря на то, что торги проходили в сентябре 2019 года, срок исполнения также был поставлен минимальный — 25 дней.
Сейчас в фонде капремонта обещают, что сжатые сроки разработки проектов позволят ускорить работы в 2020 году. При этом ранее неоднократно в фонде говорили, что одной из причин невыполнения работ являлась некачественная проектно-сметная документация.
Интересно, что сейчас в областной думе рассматривается проект закона об увеличении сроков перехода на специальный счет с 3 месяцев до года. Авторы законопроекта говорят, что за 3 месяца качественно подготовить проектно-сметную документацию невозможно. Но, как выясняется, что невозможно для жителей домов, возможно для регионального фонда.