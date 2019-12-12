Ярославль, 12 декабря, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В Ярославле будут организованы телевизионные трансляции матчей Континентальной хоккейной лиги в HD-формате. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт государственных закупок. На данный момент в Континентальной хоккейной лиге только домашние матчи ярославского «Локомотива» из «Арены-2000» не показываются в формате высокой четкости. Бродкастером ТВ-трансляций из Ярославля является телеканал «Первый Ярославский», собственником которого выступает правительство Ярославской области. Передвижная телевизионная станция ярославского телеканала не поддерживает HD-формат, телекартинка из Ярославля передается в аналоговом качестве.

ХК «Локомотив» «Арена-2000»

«В сложившейся ситуации, по согласованию с ОАО «РЖД» и Правлением ХК «Локомотив», принято решение выделить необходимые финансовые средства для закупки дополнительного ТВ-оборудования, которое позволит обеспечить трансляции домашних матчей нашей команды в соответствии с высокими стандартами показа спортивных мероприятий», — рассказали в ХК «Локомотив».

Как следует из данных портала госзакупок, АО «Арена-2000» в октябре — начале ноября этого года провела открытый конкурс по модернизации телевизионного и звукового оборудования «Телевизионная система». В документах закупки указано, что ледовый дворец приобретет четыре комплекта видеокамер, видео‑ и звуковой пульты, необходимые для организации ТВ-трансляции. В распоряжении «Арены-2000» уже имеется оборудование, которое может использоваться для организации трансляции. Победителем открытого конкурса стало ЗАО «Пролайн», сумма контракта составила 33,6 миллиона рублей. Все работы по монтажу нового ТВ-оборудования компания из Санкт-Петербурга должна выполнить к 22 января 2020 года.