Чита, 12 декабря, 2019, 12:33 — ИА Регнум. В селе Дурой Приаргунского района Забайкальского края капитально отремонтировали школу, но подведя все необходимые коммуникации для того, чтобы дети могли пользоваться тёплыми унитазами и водопроводом, так и не решили вопрос с канализацией. Как пишет газета «Вечорка» со ссылкой на своих читателей, вода подведена, пользоваться раковинами и туалетом можно, но не дают.

Цитата с сайта газета «Вечорка» Школьники в Забайкалье моют руки под умывальником

«Школьникам приходится мыть руки по-старинке», — говорят родители школьников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Забайкалье не раз становилось объектом критики федеральных чиновников по поводу отсутствия тёплых туалетов в школах. Позднее проблемой озаботился российский премьер Дмитрий Медведев, пообещавший наказать губернаторов Забайкалья, Тувы и Калмыкии. Но проблема осталась: в условиях катастрофического недофинансирования муниципалитетов организовать туалет, особенно в сёлах, где даже водопровод отсутствует, является непосильной задачей.

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