Калуга, 12 декабря, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Заместитель главного врача калужской городской больницы № 5 Елена Дружикина признана лучшей в номинации «Общественное признание» Первого всероссийского ежегодного конкурса «Лучший заместитель главного врача» 2019 года, сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области.

Admoblkaluga.ru Заместитель главного врача калужской городской больницы № 5 Елена Дружикина признана лучшей в номинации «Общественное признание»

В профессиональном соревновании, которое в 2019 году было посвящено теме «Проект, которым я горжусь», приняли участие 647 медиков. Для участия в конкурсе было отобрано 86 работ, из которых жюри определило сильнейших. В ходе онлайн-голосования проект Елены Дружикиной «Управление потоками пациентов» был признан лучшим в своей номинации. Церемония награждения победителей состоялась в Москве в рамках XII Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2019».

Организаторами профессионального конкурса медиков выступили международный центр финансово-экономического развития (МЦФЭР) — одна из ведущих российских компаний в области переподготовки и повышения квалификации кадров — совместно с Центром мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора.