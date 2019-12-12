Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 декабря, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Ярославской области в поселке Купанское новая газовая котельная, на которую из бюджета было потрачено 45 млн рублей, так и не заработала. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admpereslavl.ru Котельная в Купанском

Сама котельная была построена еще в 2018 году. Между тем поселок продолжает отапливать старая мазутная котельная, на ремонт которой в декабре экстренно выделено 2 млн рублей.

Весной 2019 года областной департамент ЖКХ отчитался о строительстве газопровода до Купанского. По словам чиновников, к приему газа было подготовлено более 100 домовладений. По информации на официальном сайте администрации Переславля-Залесского, котельная в поселке Купанское должна была быть запущена осенью 2018 года. Однако этого не произошло. В 2019 году руководство Переславля рассчитывало запустить котельную не позднее 1 октября.

«Губернатор поставил задачу подать газ в Купанское в максимально короткие сроки. К первому октября работы завершатся, и мы будем готовы подать газ в жилые дома и котельную. На блочно-модульной котельной, построенной в прошлом году, проводятся работы по устранению замечаний, планируем её запустить в режиме пусконаладки также с 1 октября этого года. Действующая мазутная котельная в Купанском готова к отопительному периоду, — сказал заместитель главы администрации г. Переславля-Залесского Максим Васильков.

Однако газ в поселок Купанское так и не пришел. Дома и объекты социальной инфраструктуры отапливаются от старой мазутной котельной. Максим Васильков пояснил, что теперь будет произведен капитальный ремонт резервного котла для надежной работы мазутной котельной.

В администрации Переславля-Залесского также пояснили, что городской округ выполнил все обязательства по строительству газовых сетей и монтажу оборудования. Котельная полностью готова, персонал обучен. Кроме того, жители поселка Купанское уже установили газовое оборудование и ждут пуска газа. Пояснить причины, по которым Газпром не открывает задвижку, в администрации городского округа Переславля-Залесского не смогли.